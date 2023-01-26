Фигурантка «дела хороводов» Елена Лыскович вышла на свободу 26.01.2023, 11:30

Елена Лыскович

фото: БЕЛСАТ

Брестчанка полностью отбыла срок.

Елена Лыскович, осужденная на 1,5 года «химии», 25 января вышла на свободу из гродненского ИУОТ № 25. Брестчанка полностью отбыла срок, сообщает «Весна».

Елену Лыскович судили по «хороводному делу» вместе с дочерью Викторией, но последняя в 2022 году смогла сбежать из «химии» и переехать за границу, сейчас она находится в безопасности. Елена была признана правозащитниками политической заключенной.

Акция, по которой судили женщину, прошла 13 сентября 2020 года в центре Бреста, когда протестующие водили на перекрестке дорог хоровод – пока их не разогнали водометом.

Другого политзаключенного по этому делу – Дмитрия Абрамука – в колонии отправили в помещение камерного типа, сообщают правозащитники. В апреле его этапировали в исправительную колонию № 1. Вскоре администрация колонии перевела его в ПКТ до конца срока. Об этом сообщил другой бывший заключенный:

«Абрамук после «химии» в отряде № 7 пробыл 2-3 дня, потом его перевели в отряд № 2. Там ему сотрудники пообещали, что закроют в помещение камерного типа (ПКТ) до конца срока. Так, в принципе, и произошло за четыре месяца. Где-то за 15 дней до его выхода за вымышленные нарушения (спорил с сотрудником администрации, не поздоровался и т.д.). Его отправили в ПКТ».

В прошлом году, за нарушения режима ИУОТ политзаключенному заменили три года «химии» на 1 год, 1 месяц и 16 дней колонии. После этого в витебском СИЗО – 2 за нарушения его поместили в ШИЗО на 70 суток.

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