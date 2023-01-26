Шесть преимуществ: что изменят для Украины «Леопард-2», «Абрамс» и «Челленджер-2» 26.01.2023, 11:43

Армия РФ неготова к такому типу войны.

Современные западные танки, такие как Leopard 2, Abrams и Challenger 2, при правильной тактике использования позволят Силам обороны Украины получить преимущество на поле боя, ведь у России такой техники нет. К примеру, они лучше оптимизированы для боев в условиях современной сетевой центрической войны, к которой не готова армия оккупантов.

Важным является и тот факт, что у стран-партнеров Киева есть много боеприпасов к такому вооружению. Нюансы использования новой для ВСУ военной техники прояснил в своем Telegram-канале журналист Юрий Бутусов.

Он назвал Leopard 2, Abrams и Challenger 2 очень важной военной помощью для наших защитников. Какие именно аспекты они изменят?

1. Больше боекомплектов. На складах НАТО достаточно БК к пушкам 120 мм, поскольку она широка распространена в мире. Боеприпасов хватит надолго даже при интенсивном применении. «Это ключевое, почему нам нужны эти танки», – написал журналист.

2. Лучшие характеристики. Рота Leopard 2А6, о передаче которой нам уже было объявлено, имеет современную автоматизированную систему управления огнем, охлаждающие тепловизионные прицелами, защищенную от помех связь, автоматизированную систему управления, позволяющую получать максимальную информацию о противнике и наших подразделениях. Применение сенсоров обеспечено надежной вспомогательной силовой установкой.

"Такие танки – одни из лучших в мире в своем классе на данный момент. Танков такого класса у России нет, Leopard 2А6 имеет значительные преимущества над лучшим российским Т-90М «Прорыв» по всем основным показателям. Другие «Леопарды» являются не такими современными машинами, но могут быть модернизированы», – объяснил Бутусов.

3. Изменение тактики применения. Тяжелые западные танки (от 60 до 70 тонн против 45 тонн у танков советских образцов Т-64, Т-72, Т-80, Т-90) не смогут быстро «ворваться в посадку» – но они для этого и не предназначены.

«Попытка использовать их в каком-нибудь быстром блицкриге так же как танки советского образца – то есть все вперед под сопровождение артиллерии, на донбасском черноземе – будет обречена на поражение, потому что без детальной разведки местности и маршрутов движения танки просто застрянут», – написал журналист.

Как отметил он, танки Североатлантического Альянса создавались для того, чтобы применять их как «охотника-убийцу», с современной тактикой поиска целей и уничтожения их высокоточными выстрелами, в том числе на наиболее опасных участках фронта. В танках НАТО экипаж может воевать долго, там гораздо более комфортные условия и максимально высокая защищенность людей.

4. Изменение системы эксплуатации и ремонта. Сейчас это наше слабое место. Указанные танки должны управляться и обслуживаться профессионалам. Неподготовленные экипажи могут, например, нарушить условия эксплуатации. Если не иметь запасных частей, заливать некачественные горючее и масла, эти машины быстро выйдут из строя и застрянут всеми своими 70 тоннами. И, как отметил Бутусов, эвакуация не будет простой, поскольку техники, которая могла вытащить такой танк, у нас немного.

5. Оптимизация для битв в условиях современной сетевой центрической войны. Применение в комплексе с эффективной тактической разведкой, дронами, качественное управление и взаимодействие позволят танкистам на новых машинах быстро находить и поражать любые цели на поле боя на дальности прямого наведения. Журналист считает, что Leopard 2, Abrams и Challenger 2 «могут стать настоящими защищенными информационными хабами».

6. В последнем пункте Бутусов предупредил: абсолютного оружия не существует. Если применение танков НАТО не будет соответствовать их характеристикам, они будут теряться так же, как и любая другая техника. Боевая эффективность и количество потерь очень зависят от качества управления на всех уровнях.

«Это не советское и русское оружие, которое проектировалось как массовое. Танки НАТО – это оружие качественного преимущества. С качественным управлением и применением, качественные танки будут доминировать на поле боя», – уверен он.

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