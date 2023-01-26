Двое минчан заплатили за коммуналку больше 7,5 тысяч рублей 4 26.01.2023, 11:53

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Как такое возможно.

В Беларуси появился новый вид мошенничества. Двое минчан хотели заплатить за коммунальные услуги, но в итоге с их карт списали более 7,5 тысяч рублей, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Жертвы кибермошенников обратились в милицию. Они рассказали, что хотели оплатить онлайн коммунальные услуги. Ввели в браузере запрос «интернет-банкинг» и перешли по первой ссылке. В итоге оказались на фишинговом сайте. Пользователи отметили, что страницы выглядели так же, как и официальные сайты банков, поэтому без сомнений ввели реквизиты для входа в личный кабинет. Позже с карт списались крупные суммы денег.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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