Двое минчан заплатили за коммуналку больше 7,5 тысяч рублей

Двое минчан заплатили за коммуналку больше 7,5 тысяч рублей4
- 26.01.2023, 11:53
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Как такое возможно.
В Беларуси появился новый вид мошенничества. Двое минчан хотели заплатить за коммунальные услуги, но в итоге с их карт списали более 7,5 тысяч рублей, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Жертвы кибермошенников обратились в милицию. Они рассказали, что хотели оплатить онлайн коммунальные услуги. Ввели в браузере запрос «интернет-банкинг» и перешли по первой ссылке. В итоге оказались на фишинговом сайте. Пользователи отметили, что страницы выглядели так же, как и официальные сайты банков, поэтому без сомнений ввели реквизиты для входа в личный кабинет. Позже с карт списались крупные суммы денег.
Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.