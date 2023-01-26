Ученые разгадали тайны древнеегипетской мумии «золотого мальчика» 3 26.01.2023, 12:04

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Помогли современные технологии.

Компьютерная томография использовалась для раскрытия секретов мумифицированных останков древнеегипетского подростка возрастом 2300 лет, получившего название «Золотой мальчик». Золотой мальчик получил свое прозвище за сорок девять драгоценных амулетов, украшавших его тело.

Мумия была обнаружена в 1916 году в могильнике, использовавшемся между 332 и 30 годами до нашей эры в Наг-эль-Хассае в Южном Египте. Однако мумифицированные останки не исследовались до недавнего времени, когда они были вынесены из подвала Каирского египетского музея и просканированы группой ученых. Об этом пишет Тhe Guardian.

Кем была мумия Золотого Мальчика?

Используя компьютерную томографию, исследовательская группа смогла изучить мумию, не снимая с нее льняных оберток. Основываясь на этих выводах, Сахар Салим, профессор радиологии медицинского факультета Каирского университета, пришел к выводу, что мальчик принадлежал к богатой семье.

Исследовательская группа обнаружила, что тело мальчика-подростка было украшено драгоценными амулетами, предназначенными для защиты умершего в царстве мертвых. Древние египтяне знали его как Дуат.

الأشعة المقطعية تكشف أسرار مومياء الصبي الذهبي ببدروم المتحف المصري بالتحرير! pic.twitter.com/Rw0c6ipwm1 — Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) January 24, 2023

Салим, руководивший исследованием, сказал: «Многие из них были сделаны из золота, а некоторые из полудрагоценных камней, обожженной глины или фаянса. Их целью было защитить тело и придать ему жизненную силу в загробной жизни».

Рядом с мумифицированными останками были найдены различные амулеты. Скарабей с золотым сердцем был засунут в горло Золотого Мальчика, а в рот ему был помещен золотой язык.

Салим сказал, что эти амулеты были «красиво стилизованы под уникальное расположение трех колонн между складками обертки и внутри полости тела мумии. К ним относятся глаз Гора, скарабей, ахетский амулет горизонта, плацента, узел Исиды и другие».

Компьютерная томография также показала, что мумифицированному мальчику, вероятно, было от четырнадцати до пятнадцати лет, когда он умер. Это было определено на основании отсутствия у него зубов мудрости и степени срастания костей в его скелетных останках.

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