Обманная паутина Путина Питер Дикинсон, Atlantic Council

26.01.2023, 12:19

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Питер Дикинсон

Что вскрыл очередной скандал с Лавровым.

Всеобщее возмущение по поводу недавних высказываний Лаврова о Холокосте является своевременным напоминанием о все более непреодолимой пропасти, отделяющей российскую альтернативную реальность от реального мира

В то время как мир готовится отметить 27 января Международный день памяти жертв Холокоста, Европейский союз обвинил Россию в «попирании памяти» шести миллионов евреев, погибших во время Холокоста. Этот упрек прозвучал после недавних противоречивых комментариев министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сравнил западную поддержку Украины с нацистским геноцидом европейского еврейства.

Выступая 18 января, Лавров заявил, что коалиция западных стран во главе с США идет по стопам Наполеона и Гитлера с целью уничтожить Россию. «Они ведут войну против нашей страны с одной и той же задачей: окончательное решение русского вопроса», — сказал он, имея в виду печально известное «окончательное решение» Гитлером еврейского вопроса.

Сравнение Лаврова с Холокостом было встречено широкой международной критикой. В резко сформулированном заявлении глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что комментарии его российского коллеги были «совершенно неуместными, неуважительными и попирают память шести миллионов евреев и других жертв, которые систематически убивались во время Холокоста». Манипулирование правдой со стороны российского режима для оправдания своей незаконной агрессивной войны против Украины достигло еще одной неприемлемой и постыдной точки".

Министерство иностранных дел Израиля назвало замечания Лаврова «неприемлемыми», а французские дипломаты заявили, что попытка российского министра иностранных дел сравнить международную оппозицию вторжению в Украину с Холокостом была «возмутительной и позорной». Между тем, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли назвал комментарии Лаврова «абсолютно отвратительными», отметив при этом, что «Россия не является жертвой. Россия — агрессор».

В США официальный представитель по вопросам национальной безопасности Джон Кирби выразил возмущение попыткой Лаврова провести параллели между нацистским геноцидом и реакцией на нападение России на Украину. «Как он смеет сравнивать что-либо с Холокостом, не говоря уже о войне, которую они начали, — сказал он журналистам в Белом доме. — Это почти настолько абсурдно, что не стоит на все это реагировать, кроме разве что действительно оскорбительной манеры, в которой он пытался представить нас, оперируя понятиями Холокоста и Гитлера».

Это было не первое заигрывание Лаврова с антисемитскими историческими искажениями. Во время выступления на итальянском телевидении весной 2022 года этот высокопоставленный российский дипломат вызвал возмущение, повторив пресловутый антисемитский тезис о том, что Гитлер был евреем. На вопрос, почему Россия настаивает на том, чтобы называть Украину «нацистским государством», несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский — еврей, Лавров ответил, что в жилах нацистского лидера Адольфа Гитлера «тоже текла еврейская кровь».

Последствия публичного падения Лаврова в убогий мир антисемитских теорий заговора были предсказуемо серьезными. После хора международного осуждения, возглавляемого Израилем, Владимиру Путину в конце концов пришлось вмешаться. В начале мая российский диктатор позвонил премьер-министру Израиля, чтобы лично извиниться от имени своего министра иностранных дел.

Реакция международного сообщества на промахи Лаврова иллюстрирует ограниченность пропагандистских нарративов, разработанных Москвой для оправдания вторжения в Украину. В то время как порабощенная аудитория внутри России была в значительной степени убеждена попытками обвинить в военных действиях «украинских нацистов» и «русофобский Запад», эти необоснованные аргументы оказались гораздо менее убедительными на международном уровне и послужили дальнейшему подрыву падающего доверия к Кремлю.

Попытки России изобразить украинцев нацистами не новы и восходят к советской пропаганде военного времени. В последние годы Кремль с энтузиазмом возродил эту тактику дегуманизации украинцев и узаконивания попыток подавить украинскую независимость. Это хорошо работает в современной России, где путинский режим взрастил культовое почитание роли СССР во Второй мировой войне, включая демонизацию всех противников как «фашистов». Однако отсутствие каких-либо фактических доказательств в поддержку этих ядовитых утверждений вызывает у сторонних наблюдателей глубокий скептицизм.

Как сам Лавров обнаружил во время прошлогоднего провального интервью итальянскому телевидению, большинство людей, живущих за пределами удушающих рамок кремлевского пропагандистского пузыря, рассматривают избрание русскоязычного еврейского президента Украины Владимира Зеленского как убедительное доказательство того, что Украина — это что угодно, только не нацистское государство. Точно так же постоянные неудачи крайне правых партий Украины в том, чтобы получить более 2% голосов в национальных бюллетенях превращают в насмешку весь нарратив Москвы о «нацистской Украине». За одиннадцать месяцев, прошедших с начала полномасштабного вторжения в Украину, России еще предстоит идентифицировать кого-либо из «нацистов», с которыми, как она утверждает, воюет, или точно определить, что на практике означает заявленная цель войны — «денацификация».

Зловещие обвинения Лаврова в антироссийских заговорах страдают от тех же проблем. В то время как российская аудитория десятилетиями была приучена рассматривать свою страну как невинную жертву иррациональной западной русофобии, в мире растет понимание того, что международное сообщество на самом деле слишком медленно реагирует на растущие угрозы, исходящие от Путинской России.

Далекий от стремления к уничтожению России, Запад ответил на агрессивные войны Москвы в Грузии и Украине серией ошибочных перезапусков и бесконечной политикой умиротворения. Действительно, только когда в феврале прошлого года Путин развязал крупнейший европейский конфликт со времен Второй мировой войны, западные лидеры наконец и неохотно признали необходимость противодействия Кремлю. Даже сейчас, когда российское вторжение приближается к годовой отметке, в дебатах о поддержке Западом Украины по-прежнему преобладают чрезмерная осторожность и изнурительное желание избежать эскалации. Это явно не действия международной коалиции, стремящейся к «окончательному решению русского вопроса», как так нелепо утверждает Лавров.

Украине еще слишком рано объявлять о победе в информационной войне. Российские дезинформационные нарративы продолжают находить отклик в маргинальных группах западного общества, а также апеллируют к широко распространенным антизападным настроениям в большинстве стран Азии, Африки и Южной Америки. Тем не менее, всеобщее возмущение по поводу недавних высказываний Лаврова о Холокосте является своевременным напоминанием о все более непреодолимой пропасти, отделяющей российскую альтернативную реальность от реального мира.

Спустя почти год после начала полномасштабного вторжения в Украину лишь горстка государств-изгоев по-прежнему готова поддерживать Россию на мировой арене, в то время как международная аудитория отвергает заявления Кремля о призрачных фашистах и антироссийских заговорах. Вместо этого растет признание того, что война в Украине является актом неприкрытой империалистической агрессии, которая угрожает дестабилизировать весь мир.

Атака России на Украину построена на беспрецедентной паутине обмана и искажений. По мере того, как эта ложь теряет свою силу, а реальность путинской программы геноцида становится невозможно игнорировать, складывается консенсус в отношении того, что война в Украине закончится только тогда, когда Россия потерпит решительное поражение.

Питер Дикинсон, Atlantic Council

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