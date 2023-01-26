Ракетная атака РФ на Киев: есть погибший и раненые 5 26.01.2023, 12:25

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Ракета упала в Голосеевском районе украинской столицы.

В Киеве в результате попадания российской ракеты погиб человек, сообщил 26 января в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

«В результате попадания ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе сейчас есть информация об одном погибшем и двух раненых. Пострадавшие госпитализированы медиками», – написал Кличко.

До этого в Киевской городской военной администрации сообщали, что в Голосеевском районе есть пострадавшие в результате падения части ракеты и информация уточняется.

Перед этим Кличко сообщал о взрыве в Днепровском районе столицы. сейчас в Киеве, как и по всей стране, продолжается воздушная тревога. В ряде областей действуют экстренные превентивные отключения электроэнергии.

Сообщалось о работе ПВО в Киевской, Винницкой и Одесской областях, пролете ракет в направлении Львовской области. В Одесской области зафиксированы попадания ракет в объекты энергетической инфраструктуры.

Как сообщал сайт Charter97.org, РФ утром выпустила более 30 ракет в направлении Украины с шести самолетов Ту-95, возможны повторные пуски.

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