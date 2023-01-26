По цене двушки: какие недорогие дома можно купить недалеко от Минска 3 26.01.2023, 12:34

2,228

Подборка с приятным соотношением цены и качества.

По данным Национального кадастрового агентства, с начала года только в Минской области были проданы 154 дома. Разброс цен — от 7000 рублей до миллиона с лишним. В столице свои порядки: пять сделок и ставки до полутора миллионов рублей. При этом январь — традиционно самый «тухлый» месяц для продаж. Дальше будет больше.

Журналисты onliner.by посмотрели, какие коттеджи недалеко от Минска можно купить прямо сейчас. В качестве ограничителя взята цена в $70 000—80 000 (за эту сумму в столице можно купить крепкую двушку для жизни). Еще одно обязательное условие — дом должен быть готов к скорейшему переезду.

Если вам кажется, что за такую сумму можно взять разве что недострой или очень скромный по площади дом, то вы ошибаетесь. Те, кто действительно хочет продать (а не годами поднимать объявление), готовы предложить приятное соотношение цены и метров.

За $79 000 по курсу с купелью на улице

Симпатичный дом на 100 «квадратов», внутри и снаружи которого можно сделать миллион стильных снимков, находится в садовом товариществе «Усяжа». Неподалеку — Дубровское водохранилище (пешком не дойдешь, но на авто доберешься быстро).

Стильную постройку с большими окнами окружают такие же добротные дома, а это значит, что товарищество давно выросло из дачных штанишек и сегодня является скорее коттеджным поселком. Да, ставки за электричество и газ для СТ все еще не сравнялись с деревенскими, да и зарегистрироваться на дачных метрах все еще нельзя, но когда-нибудь и эти вопросы решатся. По крайней мере, обсуждают их уже не первый год.

Дом обжит и благоустроен: «нарезаны» спальни (на жилую часть приходится 75 квадратных метров), отделен санузел, расставлена хорошо подобранная мебель, оборудована кухня-гостиная. На большом и красивом участке растут взрослые елки и садовые деревья. Но главная изюминка объекта — уличная купель с подогревом: в такой можно «заседать» даже в лютые морозы.

«Участок 10 соток, обнесен забором, насажены плодовые деревья. В доме три отдельные спальни, отличная планировка, окна в пол, хороший вид из окон. Камин, бытовая техника, мебель. Большая терраса с купелью. Скважина, местная канализация, экономичный электрокотел», — уточняет агентство, занимающееся продажей.

Продается одноэтажный дом почти за 208 000 рублей, или $79 000 по курсу. Переезжать можно хоть завтра — все необходимое для жизни есть.

Сруб за $74 900 по курсу

Следующий красавец-дом расположен в деревне Знаменка в 35 км от Минска (это как раз за «Усяжей»). В прошлом сруб выполнял роль агроусадьбы с говорящим названием «От заката до рассвета», а теперь готов стать тихой семейной гаванью (или продолжить работу по назначению — тут уж как новому собственнику захочется).

Один этаж, 30-метровая терраса, две небольшие спальни и гостиная на 20 метров — есть где жить и где веселиться. Так как дом построен из бревен, дополнительная отделка ему была не нужна: дерево говорит само за себя. Только санузел облицован плиткой в зоне душевой, а так — полное единение с природой.

Полоска земли, на которой стоит дом, «зажата» с двух сторон полями, поэтому соседей минимум. Что касается земли, то вместе с домом в новые руки перейдут почти 14 соток, засаженных газоном, хвойными и плодовыми деревьями.

«Дом из оцилиндрованного бруса 2017 года постройки, общая площадь — 79 кв. м, площадь террасы — 32,9 „квадрата“. В доме есть второй этаж, на котором можно обустроить просторную и уютную комнату с замечательным видом из окна.

Водоснабжение — центральное; канализация — местная; отопление — электрическое (по льготному тарифу 0,0981) и печное. Крыша — ондулин, есть городской телефон, Wi-Fi, телевидение Zala. Ухоженный участок правильной прямоугольной формы, на котором растут плодовые деревья (груша, яблоня, алыча, калина) и кустарники (черн. смородина, крыжовник, ежевика, малина). На участке есть зона для шашлыка и строение для хранения инвентаря.

Дорога до деревни асфальтированная. В зимний период регулярно чистится. В деревне есть маленький магазин. Рядом лес и несколько водоемов, в 3 км от дома находится Дубровенское водохранилище с платным пляжем и благоустроенной территорией. В 9 км от дома — горнолыжный курорт „Силичи“. Школа в соседней деревне Косино, до которой детей довозит школьный автобус», — информирует агентство, подыскивающее новых владельцев для дома.

За симпатичный сруб продавец хочет выручить 197 000 рублей, или $74 900. Переделывать в доме ничего не надо (если вы любите вид дерева), а при вложении дополнительных сумм еще и новой комнатой на полуторном этаже обзавестись можно.

114 метров за $73 500 по курсу

Теперь заглянем в каменный дом. Одноэтажное здание на 114 квадратных метров начали строить в 2020 году. К 2023-му коттедж полностью готов и ждет новых хозяев. Из любопытного можем отметить не только просторную террасу, но и наличие навеса для автомобилей — хозяйский подход.

Коттедж находится в СТ «Беларучи» (примерно 15 км от МКАД) и занимает угловую позицию: минимум соседей, максимум леса. Мебель хозяева не завозили (или уже вывезли), но ремонт закончен: на полу плитка, на стенах обои, оборудована кухня и обустроен санузел. В целом отделка базовая, так что можно перекрасить стены под себя либо наполнить интерьер цветом за счет мебели и текстиля.

«Газ, вода и электричество на участке. Стены из газосиликатных блоков, пол первого этажа — керамогранит с подогревом, материал потолков — потолочная доска, обои под покраску, межкомнатных дверей нет. Кровля и водосток готовы. Центральный водопровод закопан под землю, не зависит от сезонности (подача воды в дом круглый год). Отопление комбинированное — электрическое/газовое (есть бойлер и газовый котел). Новые колодцы.

Есть фото и видео всех этапов строительства. Предусмотрены крыльцо и терраса. Готовят проектные документы на перевод данного СТ в жилой фонд, что позволит в перспективе иметь возможность прописаться в доме, а также проживать в элитном районе с магазинами, садами, супермаркетами. Созданы коммуникации для интернета, телевидения. Экологичность этой местности привлекает тех, кто заботится о здоровье, своем и своих близких. Рядом находится озеро Вяча», — вдохновляет продавец.

За достаточно просторный дом хотят выручить 193 000 рублей, или $73 500 по курсу.

Стильный и небольшой коттедж за $79 000 по курсу

У этого дома совсем небольшая площадь — всего 54 «квадрата». Но какой же это инстаграмный шик: с какой стороны ни посмотри, каркасник выглядит отлично. Простая форма, большие окна, модные цвета в оформлении фасада — к делу подошли с душой. Достроен коттедж был в прошлом году. Продается с бытовой техникой и мебелью.

«В доме и на участке вообще все сделано. Просто заходи и живи, наслаждайся загородной жизнью, — доволен результатом собственник. — Размеры дома 6×9 метров, фундамент железобетонный. Пол — стяжка, линолеум. Высота потолка — 3900 мм. Окна — энергосберегающий ПВХ-профиль с двухкамерным стеклопакетом. На всех окнах москитная сетка (даже на двери, которая выходит на террасу, установлена дополнительная дверь с москитной сеткой).

Отопление электрическое, можно настраивать через Wi-Fi. Вода круглогодичная во всем садовом товариществе. В доме на вводе установлен фильтр, но вода настолько чистая, что в чайнике даже накипи нет. Установлена система для качественной работы в интернете, а именно мощная антенна и роутер. Вдоль всего дома сделана отмостка. Газ идет вдоль забора, при необходимости можно провести. Канализация септик, два огромных колодца по два больших кольца».

«На участке сделана площадка из тротуарной плитки толщиной 8 см под авто. Со всех сторон установлен забор из металлопрофиля высотой 190 см — вы с легкостью можете загорать и купаться, и вас никто не побеспокоит. По периметру установлены фонари с датчиками движения. Установлены откатные ворота с итальянской автоматикой, в комплекте два дистанционных пульта управления воротами.

Также было произведено планирование участка: сделан небольшой уклон, буквально в 30 см по ширине и 60 см по диагонали. В итоге даже в самый сильный дождь и после него луж нет, вода всегда полностью уходит. Засеян датский премиум-газон. На участке расположены кованный мангал, батут, баня, площадка для костра, обеденная зона», — перечисляет все прелести собственник.

Однако стоит такой дом недешево. За радость жить в коттедже в СТ «Веснянка» (на полпути от Минска к Смолевичам) придется заплатить 208 000 рублей, или $79 000 по курсу.

«Евротрешка» за $75 000 по курсу

Замыкает подборку компактный — на 64 квадратных метра — каменный дом в СТ «Меридиан-2002». «Квадраты» постарались распределить максимально практично: на кухню-гостиную приходится 24 метра, две спальни имеют площадь по 11,5 метра, остальное ушло на санузел, коридор и подсобку. Для дачи более чем достаточно. Да и для постоянного проживания тоже: порой семьи живут в квартирах куда меньшей площади.

В доме достаточно светло и уютно, хоть завтра мебель завози. Участок совсем небольшой, но ухоженный. Лес рядом — за ближайшей линией домов.

«Дом в стиле евротрешки. Пол с подогревом, отопление электрическое. Крыша утеплена, металлочерепица. Канализация местная, введена в дом. Вода в доме. Все сделано с любовью и для жизни. Вода на участке. Земля в частной собственности.

Рядом лесной массив. Хорошие соседи. Многие проживают постоянно. Хорошее сообщение с Минском. Торг уместен. Предлагайте свою цену, будем обсуждать. Хорошее место для постоянного проживания», — уверены в агентстве, занимающемся продажей объекта.

За этот дом хотят выручить 197 000 рублей, или $75 000 по курсу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».