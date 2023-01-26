Еще один банк отказался от денежных переводов в Беларусь 26.01.2023, 13:00

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Подробности.

Руководство чешского офиса международной группы Raiffeisen Bank International приняло решение прекратить отправлять денежные переводы в Беларусь и Россию.

Исходящие платежи и переводы в Беларусь и Россию компания намерена прекратить с 15 февраля. Об этом сообщается на сайте финучреждения. Банк уже разослал информацию об этом своим клиентам.

«До сих пор платежи отслеживались и оценивалось на их соответствие действующим санкционным нормам, но из-за развития ситуации в Украине и после дальнейшего ужесточения мер банк принял решение прекратить их осуществление. Принимать входящие платежи можно будет, если они не противоречат действующему санкционному регламенту и санкционной политике банка», — поясняют в финучреждении.

Будут ли вводить другие «дочки» Raiffeisen Bank International подобные ограничения, пока не известно.

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