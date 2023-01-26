Эффект домино: на месте России может образоваться два десятка государств 26.01.2023, 13:06

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Эксперт назвал три сценария выхода регионов из-под контроля Москвы.

На Кавказе, Поволжье или в Сибири процесс выхода субъектов Российской Федерации из-под контроля Москвы будет идти по-разному, пишет в своей колонке историк, доктор философии Григорий Рий.

Полномасштабная война с Украиной уже спровоцировала кризисные явления, связанные с сопротивлением мобилизации в республиках. Хотя Кремль в последние годы делал все, чтобы подавить любые порывы субъектов федерации обособиться, коллапс возможен под влиянием поражений в войне, экономического спада, внутренней борьбы политических групп, роста национального самосознания и ослабления диктатора, предположил эксперт.

Первый сценарий дезинтеграции Рий сравнивает с домино, когда провозглашение независимости в одной из республик спровоцирует такие же действия в других регионах, и на территории РФ может появиться 20 независимых государственных образований. По его мнению, инициировать подобный процесс может Чечня. «Именно у чеченцев есть история длительной борьбы за собственное признание против Кремля, а также многочисленная и влиятельная диаспора. Не исключено, что местные элиты во главе с Рамзаном Кадыровым, которые сейчас являются прислужниками Путина, с его ослаблением или смертью будут видеть для себя больше пользы в полном отсоединении», — считает историк.

Сценарий № 2 — мирный распад, сравнимый с исчезновением СССР в 1991 году. Локомотивом такой дезинтеграции способен быть Татарстан, который дольше всего сохранял автономные черты управления уже при путинском режиме, полагает Рий.

Наконец, в третьем сценарии может быть задействован Китай, если заявит претензии на Сибирь и на Дальний Восток. «Это позволит КНР усилиться не только территориально и полезными ископаемыми, но и откроет доступ к Северному Ледовитому океану, чей ледяной покров с каждым годом уменьшается и борьба за ресурсы которого еще впереди», — отметил историк.

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