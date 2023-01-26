«Путин в сговоре с Пентагоном»: россияне паникуют из-за поставок западных танков для Украины 3 26.01.2023, 13:11

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В России появилась новая теория заговора.

Германия одобрила поставки танков Leoaprd для Украины. Формируется коалиция для передачи немецкой бронетехники для ВСУ. Также США заявили, что предоставят Украине 31 танк M1 Abrams.

Поставки западной бронетехники вызвали нервную реакцию у россиян. Сайт Charter97.org посмотрел, что пишут комментаторы в пропагандистских пабликах.

«C HIMARS тоже говорили, что это просто железяки. Давайте вспомним, что было в Макеевке».

«Это заговор и договорняк. Путин вместе с Госдепом уничтожает Россию».

«Достали уже эти вопли о поставках западных танков. Все знатоки вещают, что эти поставки не изменят положения на фронте, тем не менее, СМИ не прекращают жевать эту тему».

«Никто не будет бить. Будут спокойно смотреть на отправку танков по ж/д мостами и тоннелям. А потом они доберутся до фронта».

«Я в гневе! Не понимаю, что ждет наш ГШ? Почему нет приказа на полное уничтожение западной фашистской укры! Неужели снова наши воины-патриоты будут умирать?»

«А у меня сомнение. Я думаю, что не только у меня, например, тоннели и четыре железнодорожных моста не уничтожили до сих пор? Отрезать и техника не пройдет, а в это время додавить их тут».

«Не надо себя успокаивать! Это оружие и оно стреляет!»

«Хорошая отмазка, вместо того чтобы бить по эшелонам, отговорки лепят, вы меня извините я полностью убежден в сговоре. Ни разу не был нанесен удар по эшелонам техники. Только слепой не заметит заговора. Это что, чтобы российских солдат побольше полегло?»

«Хватит врать. Нас слили «союзники»!»

«Честно сказать, уже не верится в победу! Что-то в верхах у нас не то».

«Почему не уничтожаем железнодорожные мосты? Это, что у нас тактика такая?»

«Президент слаб и безволен. Не воевали и не будем», — пишут в пропагандистских пабликах.

Как писал сайт Charter97.org, союзники готовятся передать Украине еще одного «убийцу советских танков».

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