Очереди на выезд из Беларуси снова растут 26.01.2023, 13:47

Актуальная ситуация на границе.

На выезд из Беларуси снова растут очереди. В пунктах пропуска наблюдается скопление как легкового, так и из грузового транспорта.

Наибольшие очереди фур наблюдаются перед пунктом пропуска «Берестовица», сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно информации, актуальной на 10:00 26 января, в «Берестовице» находится 280 фур и 60 легковых автомобилей. Кроме того, очереди из легковушек есть в «Бресте» (150 машин), «Лоше» (30) и «Привалке» (20) под Гродно. В других пунктах пропуска скоплений нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».