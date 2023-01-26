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В Украине взбунтовались российские «мобики» из Сибири

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  • 26.01.2023, 13:57
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В Украине взбунтовались российские «мобики» из Сибири

Солдаты из расформированного полка рассказали об антисанитарии и огромных потерях.

Группа мобилизованных солдат путинской армии из Новосибирской области записала видеообращение, в котором потребовала вернуть их с фронта в Украине. Оккупанты признались, что их полк был расформирован еще в РФ, и сейчас они не принадлежат ни к одному воинскому подразделению.

Также пожаловались на плохие условия и потери, отметили, что находятся на территории «ДНР» и не понимают, что им делать дальше. Обращение «мобиков» опубликовал Telegram-канал «Люди Байкала».

На кадрах показано более десяти захватчиков, которые скрыли свои лица за балаклавами. Один из них читал обращение с листочка, постоянно запинаясь.

Так, он заявил, что 31 декабря их отправили в «ДНР» – якобы готовили к службе в территориальной обороне, но потом переквалифицировали в штурмовую группу и отправили в бой без соответствующей подготовки. Оккупант пожаловался, что у них уже есть потери.

«9 раненных и двое убитых. И это за двое суток», – сказал он.

Мобилизованные россияне назвали номер своего бывшего полка – 1439 (в/ч 95380), но уточнили, мол, он был расформировали в Новосибирск еще в прошлом году.

Кроме того, авторы обращения заявили, что находятся на территории "ДНР" без техники и снаряжения, не состоят на довольствии армии РФ, а еду, воду и медикаменты покупают себе сами.

«Живем в полной антисанитарии. Лечимся своими силами, за свой счет. Отправили нас только с бронежилетами класса 4А и касками БР2», – отметил захватчик с бумажкой в руках.

По его словам, обращение записывалось 24.01.2023. Хотя, судя по контексту, конкретного адресата у него нет: «мобики» просят наказать «ответственных за этот произвол», разобраться в ситуации и вернуть их с линии фронта.

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