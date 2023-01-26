«Хотел разменять мелкие евро на крупные, а в банке сказали: платите за услугу»11
- 26.01.2023, 13:54
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Странная история произошла в «Беларусбанке».
Читатель Onlíner Алексей рассказал, что решил поменять в Минске десять банкнот по €50 на одну банкноту в €500 и отправился для этого в «Беларусбанк». «В кассе мне сказали, что при обмене из этой суммы с меня вычтут 2%. Я развернулся и ушел. Как-то многовато: €10 за 30-секундную операцию».
Неужели нужно платить за размен мелких банкнот на крупные?
Как пояснили журналисту Onlíner в «Беларусбанке», за размен наличной иностранной валюты одного номинала на наличную иностранную валюту этого же номинала действительно взимается вознаграждение. Можно разменять доллары США, евро и российские рубли за комиссию в 2% от суммы.
«Заменой также будет считаться обмен денежных знаков одной иностранной валюты образца одного года выпуска в обращение на образцы другого года. Стоимость замены составляет 3% от суммы, минимально 3 белорусских рубля.
Что касается белорусских рублей, то их размен и обмен физлицами осуществляется без взимания вознаграждения, но в пределах свободного остатка в кассе подразделения учреждения банка», — пояснили в пресс-службе.