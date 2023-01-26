закрыть
26 января 2023, четверг, 15:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Палеонтологи обнаружили, что предки приматов жили в Арктике

  • 26.01.2023, 14:01
  • 1,074
Палеонтологи обнаружили, что предки приматов жили в Арктике

Исследователями описаны новые виды.

Ученые из Канзасского университета выяснили, что в теплом климате древней Канады ранние родственники приматов адаптировались к жизни в высоких широтах Арктики, где проводили половину года в темноте. Исследование опубликовано в журнале PLoS ONE.

Окаменелости с острова Элсмир в Канаде свидетельствуют о том, что 52 млн лет назад здесь была теплая болотистая среда. Ученые впервые продемонстрировали, что в то время в Арктике уже жили родственники приматов — самые древние из зарегистрированных в арктической экосистеме.

Проведя анализ на ископаемых фрагментов челюстей и зубов, исследователи описали новые виды Ignacius dawsonae и Ignacius mckennai. Оба вида относительно крупные, что является общей чертой северных млекопитающих. Кроме того, особенности их зубов указывают на то, что животные питались жесткой пищей (орехами и семенами) в течение долгих темных арктических зим, когда трудно было найти более мягкую пищу.

В эоцене южные широты Северной Америки были домом для многих ранних родственников приматов. Но на севере были обнаружены только эти два животных, что подтверждает ограниченное биоразнообразие арктической экосистемы по сравнению с более южными.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип
Человек из железа
Человек из железа Наталья Радина
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников
В ожидании битвы за Крым
В ожидании битвы за Крым Юрий Вишневский