ВСУ ликвидировали попа-оккупанта

ВСУ ликвидировали попа-оккупанта7
- 26.01.2023, 14:31
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Он руководил казачьим отрядом.
ВСУ ликвидировали священника РПЦ, который воевал на стороне оккупационных войск.
О смерти священника-захватчика сообщил OSINT-эксперт и расследователь Ираклий Комахидзе.
«Небесный взвод священников» пополнился новым членом — иеромонах Дамаскин (Денис Волин) из Шуйской епархии Ивановской области зажмурился под Бахмутом», — написал он.
Волин, как стало известно, возглавлял отдел по взаимодействию с казачеством Шуйской епархии, руководил поисковым и казачьим отрядом «Православная дружина благоверного князя Александра Невского» при мужском монастыре.
Ранее сайт Charter97.org писал, что в Украине был ликвидирован боевой поп Александр Цыганов.