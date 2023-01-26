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ВСУ ликвидировали попа-оккупанта

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  • 26.01.2023, 14:31
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ВСУ ликвидировали попа-оккупанта

Он руководил казачьим отрядом.

ВСУ ликвидировали священника РПЦ, который воевал на стороне оккупационных войск.

О смерти священника-захватчика сообщил OSINT-эксперт и расследователь Ираклий Комахидзе.

«Небесный взвод священников» пополнился новым членом — иеромонах Дамаскин (Денис Волин) из Шуйской епархии Ивановской области зажмурился под Бахмутом», — написал он.

Волин, как стало известно, возглавлял отдел по взаимодействию с казачеством Шуйской епархии, руководил поисковым и казачьим отрядом «Православная дружина благоверного князя Александра Невского» при мужском монастыре.

Ранее сайт Charter97.org писал, что в Украине был ликвидирован боевой поп Александр Цыганов.

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