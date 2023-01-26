Жуковщина генерала Герасима 2 Сергей Романов

26.01.2023, 14:45

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Валерий Герасимов

Когда новый главком РФ в Украине наябедничает на Путина.

Признания Герасимова — неспроста. «Спецоперация» со взятием столицы Украины за три дня уже растянулась почти на год и поспособствовала переводу на военные рельсы экономики самой России. Фронтмен теперь — откровенно бездарный глава Минобороны Сергей Шойгу. Нарративы в обществе — «Вставай, страна огромная!» и «мы за ценой не постоим».

Второй шанс получен, генерал Армагеддон, который больше смахивает на Хрюшу из легендарной телепередачи для самых маленьких, — отодвинут. Недалеко — вдруг услуги Суровикина по войне с украинскими женщинами детьми еще понадобятся. Больше ничего не умеет, но и на этом от Путина спасибо.

Герасимов на втором дыхании не то, чтобы воспрял: выдал полную авоську жалоб на невиданную доселе необходимость воевать с сильным противником.

Ругается не на Пригожина и не на новоназначенного заместителя Суровикина, а на правительственный экономический блок и вообще премьера-«технократа» Мишустина. Да и, собственно, Путина тоже. Призвали же не спешить Искандеры, говорили же, что нас санкциями сношают, а мы крепчаем. Импортозамещение, вот это все.

Но Герасимов ставит в вину политическому руководству не только экономические потери из-за санкций. На совести Путина и иже с ними потери как на фронте в целом, так и гибель чмобиков по казармам, куда их расселили воспетые Симоньян головотяпы в частности. О Макеевке никто не забыл, пусть Герасимову и вручены полномочия, что называется, с чистого листа.

С ними тот отправляется воевать с «гражданскими» в правительстве, выдавая достаточно тонкие намеки на толстые обстоятельства. Получается, виноват весь экономический блок правительства, а то и лицо повыше (в фигуральном смысле) – лично Путин. Сглазил шельмец. То санкции ему не вредят, то западное оружие «как орешки щелкают». Это все в голове кремлевского властителя – не в реальности.

Но других нарративов у него для нас нет. Герасимов будет пользоваться безлимитным доверием от высшего начальства – до первого крупного «жеста доброй воли». Учитывая динамику на фронте – это не дело отдаленного будущего.

Пока же держим в уме условную вторую волну мобилизации. Первую формально никто не отменял – указа не видели, и мало ли чего может наговорить Путин и его официальный уполномоченый на несение чепухи Песков.

Пока же: гойда, «вставай, страна огромная» и прочая пропагандистская шелуха, призванная трансформировать «спецоперацию» в новую «великую отечественную». И, конечно же, оправдать отправку на фронт войны в чужой стране сотен тысяч «чмобиков».

Карт-бланш от руководства может привести к тому, что, кроме Путина, разум может воспалиться у Герасимова. Тот может вообразить себя Маршалом Победы и пытаться забрасывать мясом уже не немецких нацистов, а «нацистов» украинских. КПД в условиях изоляции и санкций против России будет предсказуемо минимальным.

Так что по поводу «за ценой не постоим» – увы. Цена уже высока, а ленд-лизом помогают не россиянам, а украинцам.

Единственный вопрос по срокам: когда ожидать новой рокировки Герасимова и Суровикина с примкнувшим к нему главным головорезом «Вагнера» Пригожиным.

Сергей Романов, planeta.press

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