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«Администратор стала орать на клиента: мол, он ничего не понимает в пиве»

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  • 26.01.2023, 14:47
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«Администратор стала орать на клиента: мол, он ничего не понимает в пиве»

Белорусы поделились своим опытом работы в общепите.

Журналисты citydog.io поговорили с минчанами, у которых был неприятный опыт работы в ресторанах и кафе.

Александра: «На тебе не сходятся вещи! А ты лицо нашего ресторана, и ты его позоришь!»

– Во времена студенчества я устроилась официанткой в одно кафе. Это была моя первая работа: неофициальная, но все же серьезная. Опыт был ужасный, потому что платили мало, а вот обязанностей было слишком много.

Из плюсов – я могла работать параллельно с университетскими занятиями. Руководители даже пошли навстречу и подвинули мой график так, чтобы я могла учиться, а после приходить на смены. Это было очень выгодно, поэтому я и устроилась туда.

В этом кафе был очень лицемерный коллектив. И когда я говорю так, то имею в виду, что в любой команде кто-то все равно будет «крысить» за спиной. Иногда просто кого-то обсуждают в нейтральном ключе: «Он сходил туда, а она сделала вот это». Такие разговоры обычное и нормальное дело. В моем заведении было не так.

Работать туда я пришла вместе с подругой. Работали всегда отдельно, мы были как помощь основному человеку в зале. Среди «старичков», которые нас стажировали, как раз были девчонки, которые привыкли обсуждать друг друга за спиной.

По своей детской наивности я думала, что так происходит только между ними, а нас с моей подругой никто трогать не будет. Спойлер: нет.

Была в этом «змеином клубке» самая главная – она была администр кафе. Как-то я совершенно случайно пришла на работу на каблуках. Пришла в них на учебу, а потом вспомнила, что у меня смена, на которой, ко всему прочему, еще должна была быть эта администр.

В тот раз свою «дедовщину» она решила устроить, не позволив мне присесть ни на минутку, даже в то время, когда в зале не было ни одного посетителя. При этом за барной стойкой есть стул, на котором можно отдохнуть, особенно если гостей нет. Обычно работники сидят на нем по очереди. В тот раз администратор решила меня проучить за каблуки и сама всю смену сидела там.

Самым неприятным в этом кафе был шеф-повар, он обожал высказывать свое мнение в любых ситуациях в очень грубой форме. Например, у нас в кафе был определенный дресс-код: все должны были носить белые рубашки. Естественно, никто на нас их не шил, нам выдавали то, что есть. А я в тот момент достаточно сильно поправилась. И та блуза, которую мне дали, была мала, просто не сходилась на груди. И чтобы как-то ее прикрыть, я сверху набрасывала какую-нибудь кофту или платок.

На одной из смен шеф-повар подошел ко мне и с матом начал говорить, что я выгляжу отвратительно: «Почему ты не хочешь похудеть? На тебе не сходятся вещи! Ты лицо нашего ресторана, и ты его позоришь». Это было ужасно. Он постоянно подходил ко мне и говорил, какая я страшная. Один раз после таких нападок я расплакалась, но разговоры с начальством по поводу его поведения не помогали: они разводили руками и говорили, что шеф-повар просто шутит.

Самым ужасным днем, после которого я решила уволиться, был «личный корпоратив» одного из хозяев кафе. В целом такие посиделки у нас не были редкостью. Хозяин любил собирать пирушки, куда приглашал своих приятелей. Проблема таких застолий была в том, что его друзья почему-то сами начинали считать себя владельцами нашего места. Из-за этого они могли позволить себе все что угодно.

Были случаи, когда я подносила заказ и они позволяли себе погладить меня за руку или ногу, позволяли себе флиртовать или отпускать пошлые замечания. И все эти пьяные выходки хозяин заведения поощрял.

Марина: «Администратор стала орать на клиента, мол, тот тоже ничего не понимает в пиве»

– Я работала в нескольких ресторанах, и везде условия труда были не самыми хорошими. Было время, когда я устроилась в грузинский ресторан в Минске. Моей начальницей была женщина-педантка: однажды я час с чем-то выгоняла муху из зала, а еще могла получить выговор, если ставила тарелку не ровно в середине стола. Она любила всем «помогать», из-за чего на кухне и у официантов была путаница, какие блюда отдали, а какие нет.

В другом ресторане начальница постоянно повышала тон. Спокойно она в принципе не разговаривала. Тоже доходило до абсурда: крик мог начаться с того, что она увидела только что вымытый вручную бокал не сухим, а влажным.

Самое ужасное, что она орала и на клиентов. Однажды пришла компания, где один парень заказал из нашего меню конкретный вид пива. Почему-то именно этой позиции у нас в наличии не было. Я рассказала начальнице об этой ситуации, она назвала меня дурой и просто дала другое пиво. Я подала его клиенту, парень, понятное дело, отказался, я извинилась и снова подошла к администратору, чтобы спросить, что делать.

Она начала орать на меня на все заведение. Клиент услышал, начал меня защищать, мол, это не вина официантки, что начальство не может предоставить продукт, который есть в меню. Тогда она начала кричать и на него: говорила, что тот ничего не понимает в пиве.

Чтобы разрешить вопрос, я предложила оформить то пиво, которое мы подали сначала, за счет заведения. Парень согласился и уже хотел отойти, но начальница сказала, что в таком случае за все платить буду я. И мне в тот момент уже было без разницы, кто и за что будет отдавать деньги.

Тут встрял клиент, пригрозив вызвать милицию. Только после этого начальница успокоилась, а я подала клиенту другой напиток. Перед уходом из нашей кафешки он сказал: «Тебе надо валить отсюда», что я и сделала на следующий день.

Денис (имя изменено по просьбе героя): «Кажется, у начальницы была биполярка»

– Самым неприятным местом, где я работал, была столовая одного минского завода. Там в целом была не самая дружелюбная атмосфера из-за взрослого коллектива и гнетущей обстановки вокруг. На кухне в основном были грубые женщины, хотя ничего плохого они мне не делали. Вопросы возникали к начальнице, у которой, казалось, была биполярка: то она меня нахваливала, то через пять минут начинала говорить, какой я бесполезный и глупый.

Был случай, когда начальница попросила положить ей салат. Я все сделал, она поела, похвалила и ушла. На следующий день она пришла на работу и начала на меня люто орать: «Куда ты девал три порции салата? Ты совсем не умеешь работать с весами!» А суть в том, что недосчитались как раз того, что она съела. Было не очень весело.

С санитарией тоже не все было гладко. Для экономии продуктов нас просили до последней морковки соскребать все с кастрюль, чтобы не дай бог ничего не осталось на стенках.

Помню, у меня как-то один драник упал сначала в муку, потом в сахар, а закончил свой путь на полу. После вопроса о том, стоит ли мне его выкинуть, начальница спросила, знаю ли я «правило 5 секунд». Это когда все, что выпало из тарелки в течение этого времени, можно вернуть обратно. Лютый трэш, если говорить откровенно.

На самом деле с чистотой не очень хорошо во многих заведениях Минска. Одно время я работал в достаточно крутом заведении. Вместе со мной официанткой была девчонка, с которой мы довольно хорошо общались. В какой-то момент она решила уволиться и в качестве прощального сувенира отдала мне свою банку кофе, чтобы я заваривал его в перерывах между сменами.

Этот кофе стоял у меня на работе, и я периодически заваривал его, пока в какой-то момент не нашел внутри банки чей-то волос. Меня не особо это смутило: в таких вопросах я не очень брезгливый. Думал, просто достану его и продолжу пить кофе. Однако, когда я вытаскивал его, оказалось, что это не волос, а лапка от сушеного таракана. По-видимому, он еще давно попал внутрь и просто там задохнулся. Кофе я больше не заваривал.

В той же кафешке моя коллега рассказывала, как из карманов ее куртки дома выползали тараканы, когда она возвращалась со смен. Я, кстати, проработал в этом заведении недолго.

Вообще общепит – классная тема. Мне нравится готовить, да и в нормальных заведениях дикого трэша обычно не происходит. Если попадается классная команда, то хочется оставаться на работе и после окончания смен, просто чтобы пообщаться с коллегами.

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