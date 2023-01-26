Телеграм-каналы: Виктор Лукашенко буквально вымаливал визит в ОАЭ 6 26.01.2023, 15:01

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Виктор Лукашенко

Фото: Reuters

Международный трибунал стал оголенным нервом для диктатора.

Встреча с Лавровым для Лукашенко не принесла результатов и насторожила администрацию диктатора. На закрытой части «с глазу на глаз» состоялся разговор, после которого Лукашенко вечером собирал «ближний круг». Такое, по наблюдениям, бывает тогда, когда возникают серьезные проблемы, пишет телеграм-канал «Белорусская разведка».

Источники телеграм-канала утверждают, что Международный трибунал — это оголенный нерв Лукашенко и одна из его страшнейших фобий на сегодня. Он постоянно его упоминает и даже начал пугать им свое окружение.

По данным авторов телеграм-канала, визит в ОАЭ Виктор Лукашенко буквально выпрашивал. Судя по настроениям в МИД, прием будет холодным и безрезультативным.

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