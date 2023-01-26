СБУ задержала шпиона ФСБ 1 26.01.2023, 15:42

Мужчина наводил российские ракетные удары по Донбассу.

В деоккупированном Лимане Донецкой области в ходе контрдиверсионных мероприятий работники СБУ рассекретили и провели задержание местного жителя, оказавшегося предателем и наводившего ракетные удары Российской Федерации по городу.

Выяснилось, что корректировщик уже после деоккупации Лимана установил контакты с представителями ФСБ и предложил им свои услуги.

Конечно же, российские силовики не отказались от такого «подарка» и через него корректировали удары по городу.

«Передавал противнику локации местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий, через свою знакомую, проживающую в оккупированной Луганской области и находящуюся в поле зрения спецслужб РФ», - следует из сообщения пресс-службы СБУ.

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