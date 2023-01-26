«Беларусбанк» вводит ограничения по операциям с картами

«Беларусбанк» вводит ограничения по операциям с картами7
- 26.01.2023, 15:58
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Банк заявил, что хочет защитить клиентов.
«Беларусбанк» вводит дополнительные ограничения по некоторым операциям с банковскими картами. Информацию разместили в Telegram-канале банка.
Ранее было установлено ограничение на денежные переводы в размере 400 рублей по карточкам клуба «Бархат», а также в размере 3000 рублей по другим дебетовым картам банка в сутки.
Как пишет пресс-служба банка, со 2 февраля текущего года данное ограничение будет также действовать при переводах между картами банка одного клиента и также на карты банка «любимых» личных номеров.
Вместе с тем, в банке пояснили, что указанное ограничение клиент – владелец счета сможет отменить, позвонив в контакт-центр по короткому номеру 147. Или же написав письменное заявление в учреждении банка.
В банке отметили, что подобные меры вводятся для того, чтобы защитить клиентов.