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«Беларусбанк» вводит ограничения по операциям с картами

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  • 26.01.2023, 15:58
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«Беларусбанк» вводит ограничения по операциям с картами

Банк заявил, что хочет защитить клиентов.

«Беларусбанк» вводит дополнительные ограничения по некоторым операциям с банковскими картами. Информацию разместили в Telegram-канале банка.

Ранее было установлено ограничение на денежные переводы в размере 400 рублей по карточкам клуба «Бархат», а также в размере 3000 рублей по другим дебетовым картам банка в сутки.

Как пишет пресс-служба банка, со 2 февраля текущего года данное ограничение будет также действовать при переводах между картами банка одного клиента и также на карты банка «любимых» личных номеров.

Вместе с тем, в банке пояснили, что указанное ограничение клиент – владелец счета сможет отменить, позвонив в контакт-центр по короткому номеру 147. Или же написав письменное заявление в учреждении банка.

В банке отметили, что подобные меры вводятся для того, чтобы защитить клиентов.

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