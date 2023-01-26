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Засуха в Испании обнажила целый древнеримский город

  • 26.01.2023, 16:15
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Засуха в Испании обнажила целый древнеримский город

Поселение имело уникальную архитектуру.

По данным на конец декабря, 45% Испании находились в опасной экологической ситуации из-за засухи. Но бедствие оказалось на руку археологам — в муниципалитете Бохональ-де-Ибор водохранилище Вальдеканьяс, переживающее исторический минимум нехватки воды, обнажило античный город Августобригу.

Как пишет издание Еl Рais, город, затопленный в 50-х, смогли исследовать ученые, и 11 января Национальный музей римского искусства Испании опубликовал брошюру с описанием плана и устройства города.

Археологи, проводившие исследование, обнаружили, что 22 гектара Августобриги были обнесены стеной. Укрепления шли параллельно реке Тежу, создавая полукруг. Стена была построена из гранита и известкового раствора. В некоторых частях были возведены квадратные башни.

Авторы исследования поясняют, что город имел «как минимум три входа: южный, восточный и западный. В черте города улицы шли сеткой под прямым углом друг к другу. В городе были три главные улицы, каждая шириной около 6 метров, параллельные друг другу и Тежу». Были и другие, более мелкие улицы, идущие с севера на юг — под ними проходила канализация, отводившая воду из бань.

Форум располагался в центре полукруга, образованного стеной. Здесь стояли два крупных храма. Скорее всего, существовал еще один храм, уничтоженный временем и водой. Его возможные руины (массы римского бетона) обнаружили с вероятными остатками пруда или водохранилища.

Помимо храмов, специалисты задокументировали и другие общественные постройки. К юго-востоку от форума «кажется видна площадь, хотя и меньших размеров, а к северо-востоку какие-то общественные бани», возможно, также найдены остатки амфитеатра. За пределами стены были расположены вилла и акведук.

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