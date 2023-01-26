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Чонгарский капкан: левобережье Днепра может превратиться в «котел» для оккупантов

  • 26.01.2023, 16:16
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Чонгарский капкан: левобережье Днепра может превратиться в «котел» для оккупантов

Россияне опасаются новых десантных операций ВСУ.

В ГУР Минобороны сообщили об успешном разведывательном рейде в районе Новой Каховки в ночь с 23 на 24 января. ВСУ форсировали Днепр и ворвались в тыл врага. Россияне откровенно опасаются новых десантных операций ВСУ. Зажатые между берегом Днепра и узкими Крымскими перешейками, оккупанты оказались практически в логистической ловушке и изо всех сил пытаются избежать южного «котла», атакуя на Запорожье и под Угледаром.

Результативную спецоперацию украинских военных разведчиков в Херсонской области прокомментировал военный аналитик, сопредседатель ГИ «Правое дело» Дмитрий Снегирев 25 января в эфире телеканала «Прямой», пишет «Стопкор».

«Российские источники сообщают о многочисленных попытках ВСУ форсировать Днепр и высадить десант. Более того, Генштаб ВСУ подтвердил успешный рейд. Другой вопрос – насколько на самом деле масштабной была эта операция. Но она свидетельствует прежде всего о том, что ВСУ рассматривают вопрос освобождения левобережья Херсонщины как один из приоритетов. И речь идет, очевидно, не только о варианте деоккупации юга, начиная с Запорожской области – по суше, но и о более сложном варианте – с форсированием природного водного препятствия», – отмечает эксперт.

Следует отметить, что российские паблики утром 26 января сообщили о еще одной «атаке ВСУ через Днепр» – уже в районе Херсона. Однако в настоящее время эта информация не подтверждена официальными источниками, поэтому речь может идти об ИПсО и «вбросе» со стороны врага.

В то же время, прокремлевские милитари-блоггеры открыто заявляют о том, что ожидают новых десантных операций ВСУ в районе Кинбурнской косы и Новой Каховки. Соответственно, враг пытается укрепиться на юге Херсонщины путем возведения фортификаций, переброски резервов и хаотических обстрелов правобережья Днепра.

«Россияне могут увеличивать здесь контингент. Но сейчас вся оккупированная территория Херсонской области – под огневым контролем ВСУ. Помните случай с нанесением ракетного удара по российской колонии на Чонгарском перешейке? Это фактически ворота в Крым. Если мы держали под огнем вход в Крым, имея средства поражения с дальностью до 80 км, то после «Рамштайна» и получения ракет дальностью 150 км, левобережная Херсонщина превратится в тир по отстрелу оккупантов. Поэтому увеличение численности не поможет россиянам – их группировка фактически находится в ловушке», – констатирует Снегирев.

Это мнение разделяет и военный обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. По его оценке, российское командование прекрасно понимает, что «сбившаяся в угол» южная группировка РФ на левобережье Херсонщины рискует оказаться в логистическом котле. Именно с этим связана активизация боевых действий на Запорожском направлении и под Угледаром: оккупанты всеми силами пытаются помешать контрнаступлению ВСУ.

«Очевидно, что в реализацию плана врага по «прогрызанию» обороны ВСУ на Донбассе определенные коррективы вносит также вполне реальная перспектива нанесения ВСУ, в свою очередь, удара в сторону Мелитополя и Бердянска или в северной части Луганщины (или даже одновременные такие действия)»... с вполне очевидными гипотетически-катастрофическими последствиями для противника, особенно того стада, которое окопалось ныне «в углу» по левому берегу Днепра в Херсонской области. И да, активность на Запорожском направлении в этом контексте – явно неслучайна и обусловлена, судя по всему, именно этими соображениями», – подчеркивает аналитик.

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