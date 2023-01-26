В Бресте автомобиль «скорой» насмерть сбил мужчину

В Бресте автомобиль «скорой» насмерть сбил мужчину14
- 26.01.2023, 16:17
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Пешеход переходил дорогу на зеленый свет.
В Бресте произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Под колесами реанемобиля, как сообщили в областной ГАИ, погиб пешеход.
Происшествие случилось 25 января около 22.00. 53-летний водитель Ford (скорая помощь) двигался с включенными маяками и звуковой сигнализацией по проспекту Машерова.
Напротив дома № 84, по предварительной информации, он поехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 76-летнего мужчину, который переходил дорогу на зеленый.
В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы, от которых умер в больнице.
В автомобиле скорой помощи, как сообщает ГАИ, находился 50-летний тяжелобольной пациент.