WSJ: России и Беларуси закрывают важную лазейку обхода санкций 3 26.01.2023, 16:51

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США надавили на Турцию.

Чиновники США оказывают давление на власти Турции, чтобы добиться запрета полетов в страну и из нее российских авиакомпаний на самолетах американского производства, в том числе на самолетах компании Boeing. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом переговоров.

Экс-помощница торгового представителя США Эмили Килкриз сообщила WSJ, что Турция будет вынуждена принять меры, о которых просят США. Ситуация в авиационной отрасли для РФ еще более усугубится, что станет дополнительным бременем за военное вторжение армии РФ в Украину.

В сентябре Турция прекратила обслуживать российские карты «Мир». Решение стало результатом давления США, которые несколько раз делали предупреждение Турции.

По словам американских чиновников, знакомых с ходом переговоров, помощник министра торговли США Теа Розман-Кендлер в ходе декабрьского визита в Анкару предупредила, что турецким гражданам могут грозить штрафы и даже тюремное заключение в США за предоставление услуг по ремонту и дозаправке самолетов американского производства, летающих в Россию, Беларусь и обратно.

Эти действия будут трактоваться как нарушение мер экспортного контроля США, введенных в прошлом году, уточнили источники WSJ. Минторг США недавно предупредил зарубежные авиакомпании о необходимости соблюдения санкций в отношении обслуживания российских, белорусских и иранских коммерческих самолетов, сообщил представитель министерства.

Российские и белорусские авиакомпании, включая «Аэрофлот», с 1 октября выполнили более 2100 рейсов на самолетах американского производства в Турцию, пишет газета со ссылкой на данные авиационной аналитической компании Cirium.

Большая часть пассажирского авиапарка России состоит из западных самолетов. Около 80% авиапарка Аэрофлота — это модели Boeing and Airbus. От западных компонентов сильно зависит и Sukhoi Superjet отечественного производства.

Турция в отличие от большинства европейских стран после начала войны не стала прекращать авиасообщение с Россией.

Среди самолетов, летающих в Турцию, есть как минимум один, принадлежащий ирландской компании, которая в прошлом году заявила, что прекратила все лизинговые операции с Россией, фактически приказав вернуть самолет. Самолет Boeing 757 в последний раз летал в Турцию 13 января, приземлившись в Анталии, согласно данным, собранным FlightRadar24, службой отслеживания самолетов.

«Технически эти самолеты украдены», — сказал Йорук Исик, глава Bosphorus Observer, стамбульской консалтинговой компании, занимающейся мониторингом воздушной и морской активности, которая помогла проверить записи о полетах.

Записи полетов показывают, что те же самые самолеты, летевшие в Турцию, также летали в Индию, Таиланд и другие страны. Рейсы в Турцию могут привлечь особое международное внимание из-за ее членства в Организации Североатлантического договора и статуса крупного туристического и транзитного узла. Аэропорт Стамбула является одним из самых загруженных в Европе и ключевым транзитным пунктом для россиян, которые больше не могут летать напрямую на континент и в другие точки мира.

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