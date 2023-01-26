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Появились фото белорусских добровольцев, защищающих Бахмут

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  • 26.01.2023, 17:08
  • 2,466
Появились фото белорусских добровольцев, защищающих Бахмут

Белорусы сражаются в самой горячей точке Украины.

Telegram-канал полка Кастуся Калиновского опубликовал фото белорусов, защищающих Бахмут.

«Самые многочисленные армии — далеко не самые сильные», — пишет пресс-служба полка.

Белорусские добровольцы каждый день сражаются с российскими оккупантами, которые фактически забрасывают город «мясом».

Ранее сайт Charter97.org опубликовал интервью с командиром батальона «Волат» Яном «Беларусам» Мельниковым», который рассказал об обороне Бахмута.

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