Появились фото белорусских добровольцев, защищающих Бахмут

Появились фото белорусских добровольцев, защищающих Бахмут2
- 26.01.2023, 17:08
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Белорусы сражаются в самой горячей точке Украины.
Telegram-канал полка Кастуся Калиновского опубликовал фото белорусов, защищающих Бахмут.
«Самые многочисленные армии — далеко не самые сильные», — пишет пресс-служба полка.
Белорусские добровольцы каждый день сражаются с российскими оккупантами, которые фактически забрасывают город «мясом».
Ранее сайт Charter97.org опубликовал интервью с командиром батальона «Волат» Яном «Беларусам» Мельниковым», который рассказал об обороне Бахмута.