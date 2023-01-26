СМИ: Польша передала Украине несколько МиГ-29 26.01.2023, 17:19

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Варшава могла передать самолеты под видом запчастей.

Весной 2022 года Польша могла передать Украине несколько самолетов МиГ-29. Об этом сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna.Источники СМИ сообщают, что передача была сделана «после большого спора» и «комбинированным» способом — под видом запчастей.

«Фюзеляж или крылья также являются запчастями», — заявили источники в польском правительстве.

Как писал сайт Charter97.org, Украина после танков может получить современные истребители.

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