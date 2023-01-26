В Запорожской области заметили военных c шевронами «витебского подразделения» 2 26.01.2023, 17:26

2,778

Мэр Мелитополя заявил, что это белорусские солдаты.

Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров утверждает, что в Запорожскую область Украины перебросили белорусских военных.

Об этом пишет «РИА Мелитополь».

«Очередная волна российских солдат заехала и вчера и сегодня заезжают белорусские солдаты. Они могут числиться в какой-то частной военной компании, например, «Вагнера». Мы не знаем, как они будут прикрывать свое участие в этой войне против Украины. Возможно, они скажут, что это не регулярные войска Беларуси. Но по факту это белорусы», — заявил он.

Иван Федоров отметил, что у них были шевроны «витебского подразделения».

Стоит отметить, в России также существует 38-я отдельная гвардейская мотострелковая Витебская бригада. На ее шевронах есть надпись «Витебская».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».