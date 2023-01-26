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В Запорожской области заметили военных c шевронами «витебского подразделения»

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  • 26.01.2023, 17:26
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В Запорожской области заметили военных c шевронами «витебского подразделения»

Мэр Мелитополя заявил, что это белорусские солдаты.

Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров утверждает, что в Запорожскую область Украины перебросили белорусских военных.

Об этом пишет «РИА Мелитополь».

«Очередная волна российских солдат заехала и вчера и сегодня заезжают белорусские солдаты. Они могут числиться в какой-то частной военной компании, например, «Вагнера». Мы не знаем, как они будут прикрывать свое участие в этой войне против Украины. Возможно, они скажут, что это не регулярные войска Беларуси. Но по факту это белорусы», — заявил он.

Иван Федоров отметил, что у них были шевроны «витебского подразделения».

Стоит отметить, в России также существует 38-я отдельная гвардейская мотострелковая Витебская бригада. На ее шевронах есть надпись «Витебская».

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