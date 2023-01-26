В Запорожской области заметили военных c шевронами «витебского подразделения»2
- 26.01.2023, 17:26
- 2,778
Мэр Мелитополя заявил, что это белорусские солдаты.
Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров утверждает, что в Запорожскую область Украины перебросили белорусских военных.
Об этом пишет «РИА Мелитополь».
«Очередная волна российских солдат заехала и вчера и сегодня заезжают белорусские солдаты. Они могут числиться в какой-то частной военной компании, например, «Вагнера». Мы не знаем, как они будут прикрывать свое участие в этой войне против Украины. Возможно, они скажут, что это не регулярные войска Беларуси. Но по факту это белорусы», — заявил он.
Иван Федоров отметил, что у них были шевроны «витебского подразделения».
Стоит отметить, в России также существует 38-я отдельная гвардейская мотострелковая Витебская бригада. На ее шевронах есть надпись «Витебская».