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Глава Nord Stream 2 рассказал о разговорах с Путиным об Украине

  • 26.01.2023, 19:16
Глава Nord Stream 2 рассказал о разговорах с Путиным об Украине
Маттиас Варниг

Экс-сотрудник Штази познакомился с президентом РФ в Дрездене.

Первое большое интервью Маттиас Варниг дал немецкой Zeit в своих апартаментах на Канарских островах. Исполнительный директор Nord Stream 2 AG рассказал, что общался с президентом России Владимиром Путиным в Москве после начала войны в Украине и, в частности, пытался прояснить цели «спецоперации».

«Каковы ваши цели?» — спросил он Владимира Путина (они почти всегда говорили по-немецки, отмечает издание со ссылкой на слова Варнига).

«Вы говорите о Донецке и Луганске, в то же время ваши войска у Киева. Как это согласуется? Вам нужна Одесса или Харьков или вся Украина? Или даже больше?» — поинтересовался Варниг. Путин, по его словам, ответил: «Это государственная тайна».

Варниг рассказал, что президент России предложил ему переехать с семьей в Москву: «Приезжайте с семьей в Москву, мы вам здесь что-нибудь найдем». Варниг говорит, что отказался.

«Вы не выиграете войну, так как в ней не может быть победителей», — сказал он Путину в другом разговоре, пишет газета, отмечая, что после начала войны Варниг назвал действия России в Украине «ошибкой».

Весной президент России позвал его к себе в гости «по-настоящему» на несколько дней, говорит Варниг, утверждая, что он «еще не решил».

Сам себя Варниг сейчас называет «токсичным». В Германии с ним мало кто хочет поддерживать отношения, его счета заморожены, а кредитные карты заблокированы. Понимает он это, по его словам, когда хочет заплатить за мороженое для сына. Ему приходится привыкать к наличным. Вся его жизнь «заморожена», пишет газета.

Варниг с 1970-х работал в Штази. Как сообщали WSJ и Focus, в Дрездене он познакомился с Владимиром Путиным, который тогда работал в резидентуре КГБ в ГДР. В 1990-х Варниг начал карьеру в бизнесе, занимал руководящие посты в Дрезднер Банке. Позднее стал членом совета директоров ряда российских компаний, в том числе «Роснефти». Также Варниг является исполнительным директором Nord Stream 2 AG.

Весной прошлого года Варниг, как и бывший немецкий канцлер Герхард Шрёдер, покинул совет директоров «Роснефти».

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