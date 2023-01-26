В Беларуси — очередной антирекорд по занятым в экономике 1 26.01.2023, 19:28

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Даже по официальной статистике.

В Беларуси зафиксировали новый антирекорд по числу занятых в экономике. В декабре их насчитывалось 4 млн 189,6 тыс. человек, сообщает Белстат. Это на 3,3 тыс. меньше, чем месяцем ранее.

За 2022 год Беларусь потеряла 55 тысяч работников.

Снижение численности занятых, скорее всего, связано с выходом большого числа белорусов на пенсию, а также увольнениями и сокращениями работников. Свою лепту может также вносить миграция населения.

Тем временем в Беларуси по состоянию на 26 января требуется 99,8 тыс. работников, следует из данных общереспубликанского банка вакансий. Поти половина предложений от нанимателей — 48,1 тыс. — на зарплату до 700 рублей. Как правило, работодатели в объявлениях указывают суммы до уплаты налогов, то есть на руки получится меньше.

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