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В Минске показали, как выглядит белорусская вегетарианская колбаса

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  • 26.01.2023, 20:39
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В Минске показали, как выглядит белорусская вегетарианская колбаса

Фотофакт.

В Минске на выставке «Беларусь интеллектуальная», которая проходит в выставочном центре «БелЭкспо» показали вегетарианскую колбасу отечественного производства. В описании к данной колбасе указаны плюсы аналогов мясных продуктов. Так, они обладают повышенной биологической, а также пищевой ценностью. Кроме того, они сбалансированы аминокислотным составом белка, передает КП.

Как можно понять из размещенных на стенде Института мясо-молочной промышленности Национальной академии наук Беларуси, в состав аналогов мясных продуктов входят картофельное пюре, грецкий орех, шампиньоны, гречневая и гороховая мука, сухое молоко, сливочное масло, крахмал, а также манная крупа и сушеный чеснок.

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