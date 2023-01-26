В Минске показали, как выглядит белорусская вегетарианская колбаса 8 26.01.2023, 20:39

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Фотофакт.

В Минске на выставке «Беларусь интеллектуальная», которая проходит в выставочном центре «БелЭкспо» показали вегетарианскую колбасу отечественного производства. В описании к данной колбасе указаны плюсы аналогов мясных продуктов. Так, они обладают повышенной биологической, а также пищевой ценностью. Кроме того, они сбалансированы аминокислотным составом белка, передает КП.

Как можно понять из размещенных на стенде Института мясо-молочной промышленности Национальной академии наук Беларуси, в состав аналогов мясных продуктов входят картофельное пюре, грецкий орех, шампиньоны, гречневая и гороховая мука, сухое молоко, сливочное масло, крахмал, а также манная крупа и сушеный чеснок.

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