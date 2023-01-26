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Зеленский провел заседание Ставки

  • 26.01.2023, 20:41
Зеленский провел заседание Ставки
Владимир Зеленский

Рассмотрели ситуацию под Бахмутом и не только.

Сегодня, 26 января, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. В ходе заседания была подробно рассмотрена ситуация на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«Были заслушаны доклады командующих войск оперативных направлений относительно текущего положения дел на фронте, подробно рассмотрена ситуация на Бахмутском направлении», - заявили в ОП.

Участники заседания обсудили вопросы поступления вооружения и техники и ее оперативного распределения по группировкам войск. Отдельно во время заседания было уделено внимание подготовке украинских защитников за рубежом.

Также на заседании шла речь о ликвидации последствий недавней ракетной атаки врага на территорию Украины и мерах по противодействию будущим угрозам.

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