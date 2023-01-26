На свободу вышел политзаключенный Виктор Актистов
- 26.01.2023, 20:53
Он полностью отбыл срок.
Виктор Актистов отбывал срок в могилевской исправительной колонии № 15, откуда вышел на свободу 31 декабря. За решеткой он провел 2 года, 3 месяца и 10 дней, взят под стражу был 21 сентября 2020 года, пишет «Вясна».
Суд Ленинского района 30 декабря 2020 года приговорил студента 4 курса Института предпринимательской деятельности Виктора Актистова за насилие в отношении сотрудника ОМОНа 10 августа (ст. 364 УК) к 2,5 годам колонии.
В тот вечер студент хотел отбить от задержания незнакомого парня возле гостиницы «Юбилейная» — нанес сотруднику ОМОНа несколько ударов. При задержании парень был сильно избит, родители в течение нескольких дней не могли найти его.