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ВСУ проверяют информацию о белорусских военных в оккупированной Кирилловке

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  • 26.01.2023, 21:01
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ВСУ проверяют информацию о белорусских военных в оккупированной Кирилловке

Ранее сообщалось, что местные жители увидели нашивки витебской части на форме военных.

В четверг, 26 января, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в оккупированную Кирилловку (Запорожская область) якобы прибыли белорусские военные. В Вооруженных силах Украины проверяют эту информацию.

Об этом РБК-Украина рассказал начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин.

«Конкретной информации о перемещении регулярных воинских частей Вооруженных сил Беларуси в оккупированную Кирилловку у нас нет. Мы проверяем ее», - заявил Ерин.

По его словам, это могут быть бывшие белорусские военные или белорусы, которые получили паспорта РФ и были призваны в российскую армию.

«Но еще раз добавлю, проверенной информации по этому поводу у нас нет», - добавил Ерин.

Мелитопольский городской голова Иван Федоров сегодня заявил, что в оккупированную Кирилловку въехали белорусские военные. По его словам, местные жители увидели нашивки витебской части на форме военных.

По информации Charter97.org, в Кирилловке могла бы замечена 38-я отдельная гвардейская мотострелковая Витебская бригада Сухопутных войск Российской Федерации. Формирование входит в состав 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа РФ.

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