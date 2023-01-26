В Киеве прошел марш памяти белоруса Михаила Жизневского 26.01.2023, 22:09

Михаил Жизневский

В чествовании памяти Героя Украины приняли участие представители полка Калиновского.

26 января в Киеве прошел марш памяти, посвященный Михаилу Жизневскому и всем белорусам, погибшим в борьбе за Украину и свободную Беларусь с 2014 по 2022 год, сообщает пресс-служба полка Калиновского.

«Представители полка также приняли участие в чествовании памяти Михаила Жизневского и всех, кто отдал свою жизнь спасая судьбу и честь Беларуси», — отмечают в пресс-службе.

Михаил Жизневский — белорус, погибший 22 января 2014 года, через три дня после начала уличных стычек в Киеве. Он зачислен в Небесную сотню и посмертно награжден званием Героя Украины.

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