Украинская САУ «Богдана» прошла испытания на поле боя 26.01.2023, 22:35

Будет поддерживать западные танки.

Министр обороны Украины Алексей Резников показал фото за рулем 155-мм украинской САУ «Богдана», которая уже прошла испытания на поле боя.

Глава Минобороны Украины написал в Facebook, что весь 2022 год ведомство, не афишируя этого, закупало вооружение и технику у украинских производителей, а «там, где было возможно, в рамках компетенции способствовало развертыванию в новых локациях и увеличению мощностей».

По словам Резникова, Минобороны подготовило переход и планирует в 2023 году направить максимальный объем средств украинским производителям формы, обуви, бронежилетов, беспилотников, боеприпасов и тяжелого оружия.

«На фото — украинская САУ Богдана калибра 155 мм. Одна такая артсистема успешно прошла испытания на поле боя. Новые артсистемы Минобороны профинансировало еще весной 2022 года. Танки западного производства, которые поступят через несколько месяцев, на фронте будет поддерживать украинская — во всех пониманиях этого слова — артиллерия», — подчеркнул он.

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