В Польше отменяют «ковидные положения», которые позволяли многим белорусам решать вопросы легализации 26.01.2023, 22:41

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С 24 августа.

25 января президент Польши Анджей Дуда подписал закон о внесении изменений в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны и некоторые другие акты. Новый акт предусматривает отмену положений т. н. «антиковидного щита» — правил, которые среди прочего продлевают срок действия виз и других документов иностранцев, сообщает Центр белорусской солидарности.

24 августа 2023 года утрачивают силу положения «антиковидного закона». И эти изменения касаются всех иностранцев, а не только граждан Украины.

Положения, которые будут отменены с 24 августа 2023 года:

продление срока подачи заявок на представление иностранцам видов на жительство;

продление срока действия видов на жительство;

продление срока действия временных удостоверений личности иностранца (TZTC), выданных во время процедуры представления международной защиты;

продление срока действия национальных виз и разрешений на временное проживание;

продление срока выезда иностранца с территории Польши.

На практике это означает, что если срок действия документов иностранца истек, но был продлен благодаря «ковидным положениям», то белорусам, которые этим пользовались, нужно уже сейчас предпринимать шаги по легализации дальнейшего пребывания в Польше.

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