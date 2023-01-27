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Зеленский: В танковой коалиции Украины уже 12 стран

  • 27.01.2023, 0:49
Зеленский: В танковой коалиции Украины уже 12 стран
Владимир Зеленский

Президент Украины записал видеообращение.

Коалиция стран, которые приняли решение о предоставлении Украине основных танков западного образца, расширяется.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем обращении, опубликованном 26 января.

Зеленский отметил, что российскую агрессию можно останавливать только адекватным оружием и каждые ракета и беспилотник, выпущенные РФ по украинским города, являются аргументами, почему Украине нужно больше вооружения.

«Только оружие обезвреживает террористов. И я благодарен всем в мире, кто реально противодействует террору вместе с нами. Кто ускоряет поставку Украине необходимых средств обороны и кто готов усиливать санкционное давление на государство-террориста. В частности, расширяем нашу танковую коалицию – есть соответствующее решение Канады, спасибо за это. Уже 12 стран находятся в нашей танковой коалиции», – добавил он.

Канада сегодня объявила о передаче Украине четырех танков Leopard 2.

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