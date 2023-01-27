«Снесло башню»: бойцы ВСУ из «Джавелинов» ликвидировали бронегруппу РФ под Угледаром 27.01.2023, 8:08

Взорваны танк Т-80 и БМП-3 врага.

Российские захватчики продолжают штурм Угледара, кидая в бой наиболее боеспособные подразделения морской пехоты, однако украинские «черные запорожцы» дают противнику достойный отпор. На подступах к городу была ликвидирована бронегруппа оккупантов.

Яркие кадры подрыва двух вражеских танков Т-80 и одного БМП-3 из «Джавелинов» обнародованы 26 января в тикток-канале украинского политика и журналиста, нардепа 8-го созыва Сергея Лещенко.

«Горит-пылает вражеская техника.155-я бригада тихоокеанского флота попала под огонь украинских «Джавелинов» 72-й бригады «черных запорожцев» в пригороде Угледара. Уничтожен танк Т-80 и БМП-3, а корректировал наш дрон Matrice, который мы передали 72-й бригаде две недели назад», – подписал видео Лещенко.

Представители международного волонтерского сообщества GeoConfirmed идентифицировали локацию боя.

Locations:

0:00-0:15: 2 tanks between Vuhledar (Вугледар) and Mykil's'ke (Микільське) at 47.763585, 37.275454 https://t.co/XKV4oLj3Sa

0:15: BMP-3 hit southeast of Pavlivka 47.746397, 37.232323 and starts a zombie run northeast which ends near 47.749577, 37.241138@GeoConfirmed pic.twitter.com/ksasZzcq4q — blinzka (@blinzka) January 26, 2023

Так, оба танка противника были уничтожены в точке с координатами 47.763585, 37.275454 между Угледаром и Никольским, а БПМ-3 – по координатам 47.746397, 37.232323 юго-восточнее Павловки.

О ходе боев под Угледаром вечером 26 января также подробнее рассказал OSINT-исследователь и военнослужащий ВСУ, работающий в Твиттере под псевдонимом Tatarigami_UA.

🧵1/4 Vuhledar, 26.01 16:00 update: UAF continues to control Vuhledar and roads that connect with Vuhledar. The enemy tries to establish fire control over roads but so far failed to achieve its goals. The enemy failed to set up a foothold near Vuhledar pic.twitter.com/tz3pcL1fX1 — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) January 26, 2023

По его информации, по состоянию на 18:00 ВСУ продолжали контролировать Угледар и пути, ведущие в город. Противник пытается установить огневой контроль над дорогами, но достичь поставленных целей ему пока не удается. Под Угледаром врагу не удалось закрепиться.

«Противник пытался задействовать для штурма большое количество бронетехники, но, потеряв большую часть техники, перешел к тактике постоянных штурмов мелкопехотных подразделений под непрерывным артиллерийским обстрелом. Противник продолжает наступление из Никольского и Павловки. Информация, распространяемая российскими пропагандистами о входе в сам Угледар, не соответствует действительности. Их попытки установить контроль над восточной территорией «дач» тоже пока провалились. В целом, ситуация остается сложной», – констатирует обозреватель.

Он также не исключил, что для продолжения давления враг задействует резервы с других направлений и районов. Вражеский артиллерийский огонь продолжает сравнивать Угледар с землей. Россияне используют для этого штурма две свои элитные морские бригады – 155-ю и 40-ю, что подчеркивает важность направления для оккупантов.

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