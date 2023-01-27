закрыть
27 января 2023, пятница, 9:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские военные взбунтовались под Белгородом

  • 27.01.2023, 8:39
  • 7,742
Российские военные взбунтовались под Белгородом
фото: reuters

«Мобики» сбежали с позиций, командование не знает, что предпринять.

Один из российский оккупантов, которого отправили воевать в Украину по надуманным причинам, пожаловался на подчиненных ему «мобиков». Они отказываются выполнять боевые задачи, за что им грозят военным трибуналом.

Об этом говорится в разговоре двух оккупантов, который перехватила украинская разведка. Соответствующее аудио опубликовали на Youtube-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Захватчик сказал, что мобилизированные убежали с позиций под Белгородом и не захотели выполнять поставленную командованием задачу.

«У меня заводили новеньких тут, которые по бетонке идут. Близко возле посадки Белгорода.. они вот оттуда сбежали, и не хотят выполнять боевую задачу. Позиции не потеряно ни в коем случае, заведены люди другие», – сказал он.

Дальше оккупант начал размышлять о наказании для «мобиков» и решил, что их нужно отправить под военный трибунал за дезертирство.

«Че мне вот с ними делать? Они не хотят ни в какую...Я как думаю? Составить им боевой приказ завтра на утро и записать на видео. Они отказываются выполнять (боевую задачу. – Ред.) оружие забрать и отправить к вам там.. военная полиция и под трибунал», – добавил россиянин.

Второй оккупант сказал, что «мобиков» нужно «оформить по всей строгости».

«Людей потихоньку будем подвозить, а этих … (в расход — ред.). Если сам не хочешь с ними заморачиваться, шефу куда-то отгружай, их по всей строгости тут оформим», – отметил российский военный.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип
Человек из железа
Человек из железа Наталья Радина
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников
В ожидании битвы за Крым
В ожидании битвы за Крым Юрий Вишневский