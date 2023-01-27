Российские военные взбунтовались под Белгородом 27.01.2023, 8:39

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фото: reuters

«Мобики» сбежали с позиций, командование не знает, что предпринять.

Один из российский оккупантов, которого отправили воевать в Украину по надуманным причинам, пожаловался на подчиненных ему «мобиков». Они отказываются выполнять боевые задачи, за что им грозят военным трибуналом.

Об этом говорится в разговоре двух оккупантов, который перехватила украинская разведка. Соответствующее аудио опубликовали на Youtube-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Захватчик сказал, что мобилизированные убежали с позиций под Белгородом и не захотели выполнять поставленную командованием задачу.

«У меня заводили новеньких тут, которые по бетонке идут. Близко возле посадки Белгорода.. они вот оттуда сбежали, и не хотят выполнять боевую задачу. Позиции не потеряно ни в коем случае, заведены люди другие», – сказал он.

Дальше оккупант начал размышлять о наказании для «мобиков» и решил, что их нужно отправить под военный трибунал за дезертирство.

«Че мне вот с ними делать? Они не хотят ни в какую...Я как думаю? Составить им боевой приказ завтра на утро и записать на видео. Они отказываются выполнять (боевую задачу. – Ред.) оружие забрать и отправить к вам там.. военная полиция и под трибунал», – добавил россиянин.

Второй оккупант сказал, что «мобиков» нужно «оформить по всей строгости».

«Людей потихоньку будем подвозить, а этих … (в расход — ред.). Если сам не хочешь с ними заморачиваться, шефу куда-то отгружай, их по всей строгости тут оформим», – отметил российский военный.

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