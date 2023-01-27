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IKEA полностью заменила поставки древесины из Беларуси

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  • 27.01.2023, 9:06
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IKEA полностью заменила поставки древесины из Беларуси

Крупнейшими источниками сырья для компании стали три страны ЕС.

IKEA заменила древесину из России и Беларуси поставками из Польши, Швеции и стран Балтии, рассказал Reuters руководитель по поставкам компании Ульф Йоханссон. Производитель мебели отказался от закупок сырья из России и Беларуси из-за развязанной войны в Украине.

Мебельная компания IKEA — один из крупнейших в мире потребителей древесины. За период с августа 2021 года по август 2022 года, она использовала 20 млн кубометров древесины для изготовления мебели и упаковки. 26 января компания опубликовала карту, в которой раскрыла, какие страны поставляют ей сырье.

«Нам удалось заменить эти объемы [из Россия и Беларусь] в других странах на очень горячем рынке древесины», — сказал Йоханссон, менеджер по глобальному поставкам древесины и лесному хозяйству компании Inter IKEA.

Компания увеличила объемы поставок древесины из Швеции, стран Балтии, Польши и Германии фоне войны в Украине, сказал он. В результате Польша, Литва и Швеция, стали тремя крупнейшими поставщиками за год до августа 2022 года. На эти страны приходится 28%, 10% и 9% поставок компании.

Решение увеличить закупки для некоторых стран могут стать долгосрочными, для других же — краткосрочными, добавил Йоханссон.

До войны Россия и Беларусь входили в десятку крупнейших поставщиков древесины компании IKEA, на их долю приходилось 6% и 5% поставок соответственно. Но после вторжения IKEA перестала сотрудничать с поставщиками из этих стран.

Компания также ищет альтернативы Россие и Беларуси на других рынках. В 2022 году компания открыла первый магазин в Южной Америке: в августе он начал работать в столице Чили, Сантьяго.

В марте прошлого года, после вторжения России в Украину, IKEA закрыла 17 своих магазинов в стране и прекратила производство на местных заводах. В июне компания решила полностью уйти из России и продать все четыре завода на территории страны — в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Позже компания уволила 10 тысяч оставшихся российских сотрудников.

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