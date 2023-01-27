Военком-ябатька Кривоносов: У меня серьезное плоскостопие 2 27.01.2023, 9:37

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Получивший «заряд энергии» от Лукашенко комиссар высказался за снижение требований к призывникам.

Министерство обороны Беларуси совместно с Министерством здравоохранения в данный момент работают над изменением требований к состоянию здоровья людей, поступающих на военную службу. Свое мнение по этому поводу в эфире СТВ высказал военком Гомельщины Андрей Кривоносов.

«Конечно, я двумя руками за то, чтобы планку требований к состоянию здоровья немного снизить. Возьмем, например, что сегодня Вооруженные Силы укомплектованы высокотехнологичной техникой, вооружением, где уже такого применения своего физического здоровья сильно не требуется. Например, система ПВО в основном цифровая, электронная. Если раньше надо было наблюдателям воочию смотреть, летят ли вражеские самолеты, надо было хорошее зрение, сегодня человек, который носит очки, может вполне выполнять задачи по охране нашей воздушной границы с использованием современных вооружений», — заявил Кривоносов.

Он также привел себя в пример.

«Поступал в военное училище, у меня серьезное плоскостопие, это наше семейное, мой отец, брат, два двоюродных брата с плоскостопием были, мы пять полковников. И служим сейчас. Плоскостопие совершенно никак не повлияло на наше прохождение службы. Если будут послабления и по плоскостопию, это пойдет только навстречу, можно и стельки ортопедические носить, чтобы твои ноги не уставали при проведении боевой подготовки», — сказал военком.

Кривоносов также заявил, что в Беларуси есть большой процент молодых людей, у которых избыточная масса тела.

«Но если у него физическая подготовленность серьезная, он спортсмен, например, борец тяжелых весов, то почему бы его ни отправить служить в армию, если он физически может выполнять те же задачи, которые ложатся на парня и более поджарого», — задался он вопросом.

Напомним, Андрей Кривоносов стал одним из самых медийных военкомов Беларуси после того, как во время «всебелорусского народного собрания» получил рукопожатие от Лукашенко, которое сам назвал «зарядом энергии и решительности». Позже полученные он таким же способом передал «заряд» военнослужащим Гомельского гарнизона.

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