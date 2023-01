Эксперты по питанию назвали главные ошибки во время завтрака 27.01.2023, 9:50

фото: istock

Что надо знать, чтобы как можно дольше молодым и здоровым.

Завтрак не стоит пропускать, даже если очень спешите. Не менее важно выбирать для первой утренней трапезы только натуральные продукты, которые организм сможет легко усвоить.

Эксперты по питанию Роксана Эхсани и Джонатан Вальдес говорят, что завтрак является одним из самых важных приемов пищи, если человек хочет оставаться как можно дольше молодым и здоровым.

Об этом сообщает Eat This, Not That.

Отказ от завтрака является одной из главных ошибок. Из-за этого замедляется метаболизм и организм не может сам себя поддерживать в тонусе. Потому эксперты советуют съесть хотя бы горсть орешков, если нет времени на полноценный завтрак. Это лучше, чем завтракать бутербродами, но куда хуже, чем полноценное сбалансированное блюдо, говорят они.

Забыть выпить стакан воды после пробуждения. Это должно войти в привычку, так как при нехватке жидкости организм быстро стареет, а именно по утрам эта нехватка наиболее ощутима. Если вы не пьете воду по утрам, то увеличиваете количество факторов, способствующих раннему старению.

Увлечение кофе в утренние часы ни к чему хорошему не приведет. Особенно, если ограничиваются утром только кофе или пить его в сладком виде, с добавлением различных подсластителей, кремообразных, сладких наполнителей и сиропов. Эксперты говорят, что сладкие кофейные напитки типа латте или кофе с подсластителями содержат много калорий и провоцируют всплески уровня сахара в крови.

Употребление переработанного мяса на голодный желудок — это ошибка. Все потому, что организм вместо полезных веществ получает чрезмерную дозу переработанных жиров, красителей и других добавок. Такая привычка ускоряет процесс старения.

Отсутствие фруктов или овощей. Такие продукты нужно употреблять вместе с кашей, йогуртом, хлебом (лучше цельнозерновым) с маслом. В частности, так организм получит антиоксиданты, которые способны противостоять быстрому старению.

