Патриот «спецоперации» Киса Воробьянинов Телеграм-канал «СерпомПо»

27.01.2023, 9:58

На роль подошли бы и Лавров, и потерявший сокровища Медведев, и пропагандист Соловьев.

То, что творит российское начальство с чекистским подбоем с пристегнутой к нему на поводок «творческой интеллигенции», достойно сатирического пера Ильфа и Петрова.

Малоизвестный режиссер Петр Зеленов, снимающий новую экранизацию «12 стульев», объявил, что актер Дмитрий Назаров, уволенный недавно Константином Хабенским из МХТ им. А.П. Чехова, не будет играть роль Кисы Воробьянинова. Снятые с Дмитрием Назаровым сцены переснимут.

Решение удалить Дмитрия Назарова из фильма Петр Зеленов обосновал политической позицией артиста, критикующего действия властей России в отношении Украины:

«Я с президентом, с Россией, поэтому я даже где-то рад. Я найду кого снять»

Мы думаем, что он прав. Недостатка в кандидатах не будет. Ипполит Матвеевич – образ трагический, человек из «бывших», потерявший все. Таких кандидатов в правящем классе и его обслуге сейчас, благодаря «спецоперации» Путина, немало.

Хотя, с точки зрения фактурности на роль подошел бы Сергей Лавров, но образ Кисы могли бы воплотить потерявшие свои итальянские сокровища Дмитрий Медведев или Владимир Соловьев.

И все же, все же. Пригласив кого-нибудь на роль Ипполита Матвеевича, режиссер Петр Зеленов мог бы в целях безопасности взять с кандидата подписку: «Я, такой-то, такой-то, воплощая в жизнь бессмертный образ Кисы, торжественно клянусь создать на экране типаж сторонника президента и России, не посрамить его до конца, зарезав напоследок «турецкоподданного» О. Бендера».

Посмотрели мы, кстати, что это за звезда режиссуры, любитель президента Петр Зеленов. В сети он характеризуется, как известный режиссер постпродакшена. Он дважды становился лауреатом премии «Золотой орел» как лучший режиссер монтажа за работу над картинами «Легенда №17» и «Движение вверх».

То есть, мы так понимаем, что Петр Зеленов – не режиссер, а монтажер духоподъемного киномусора путинской поры, воспевающего советский спорт для укрепления нынешнего режима. Образ Кисы, целующего советский шиш.

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