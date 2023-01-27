закрыть
27 января 2023, пятница, 11:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Молодечно вода окрасилась в бордовый цвет

1
  • 27.01.2023, 10:08
  • 2,430
В Молодечно вода окрасилась в бордовый цвет

Одно из предприятий города экономит на установке очистных сооружений.

В Молодечно нашли бордовую воду, ее слило в ливневую канаву некое городское предприятие, сообщает «Белсат».

26 января местные паблики стали публиковать фото необычного явления – ливневая канава, заполненная водой бордового цвета. Канава находится на улице Виленской, под путепроводом. Вода оттуда стекает в реку Ушу.

Местные журналисты попросили комментарий комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Там сказали, что одно из предприятий Молодечно экономит на установке очистных сооружений, а вечером сливает отходы в окружающую среду. Чиновники уже знают, что это за предприятие.

При этом уверяют, что угрозы людям и окружающей среде нет: «Сегодня утром провели исследование этой воды в лаборатории. Угрозы природе и людям нет… Но даже пакет муки брось в воду – и она полчаса будет белой. Кинь марганцовку – на какое-то время окрасится в фиолетовый цвет. Мы постоянно строим локальные очистные сооружения, чтобы вода у нас в Молодечненском районе оставалась чистой, а тут такое происходит».

Журналисты спросили у белорусского эколога, с чем может быть связан такой цвет воды:

«Понятно, что без данных из лаборатории говорить точно о причинах нельзя. Это могут быть воды из сточного коллектора – и тогда это большая проблема. Или это может быть оксид железа. Чаще всего зимой вода принимает такой красный цвет именно из-за того, что в нее попадает оксид железа или поднимается глинистая свесь с высокой концентрацией железа. Тогда это не так опасно».

Подобный цвет воды видели в сентябре в украинском Кривом Роге в реке Ингулец. Тогда в реку попал именно оксид железа.

С 1 марта в Беларуси начнут действовать новые правила эксплуатации сточных вод. В документе определены основные требования к очищению вод, расписано, какими коагулянтами можно пользоваться, какие вещества способствуют химической очистке сточных вод. Новые правила запрещают сброс сточных вод в окружающую среду с нарушением данных норм. Но какая ответственность предусмотрена за нарушение этих правил – документ не сообщает.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Высокие маки
Высокие маки Ирина Халип
«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип
Человек из железа
Человек из железа Наталья Радина
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников