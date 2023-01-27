В Молодечно вода окрасилась в бордовый цвет 1 27.01.2023, 10:08

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Одно из предприятий города экономит на установке очистных сооружений.

В Молодечно нашли бордовую воду, ее слило в ливневую канаву некое городское предприятие, сообщает «Белсат».

26 января местные паблики стали публиковать фото необычного явления – ливневая канава, заполненная водой бордового цвета. Канава находится на улице Виленской, под путепроводом. Вода оттуда стекает в реку Ушу.

Местные журналисты попросили комментарий комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Там сказали, что одно из предприятий Молодечно экономит на установке очистных сооружений, а вечером сливает отходы в окружающую среду. Чиновники уже знают, что это за предприятие.

При этом уверяют, что угрозы людям и окружающей среде нет: «Сегодня утром провели исследование этой воды в лаборатории. Угрозы природе и людям нет… Но даже пакет муки брось в воду – и она полчаса будет белой. Кинь марганцовку – на какое-то время окрасится в фиолетовый цвет. Мы постоянно строим локальные очистные сооружения, чтобы вода у нас в Молодечненском районе оставалась чистой, а тут такое происходит».

Журналисты спросили у белорусского эколога, с чем может быть связан такой цвет воды:

«Понятно, что без данных из лаборатории говорить точно о причинах нельзя. Это могут быть воды из сточного коллектора – и тогда это большая проблема. Или это может быть оксид железа. Чаще всего зимой вода принимает такой красный цвет именно из-за того, что в нее попадает оксид железа или поднимается глинистая свесь с высокой концентрацией железа. Тогда это не так опасно».

Подобный цвет воды видели в сентябре в украинском Кривом Роге в реке Ингулец. Тогда в реку попал именно оксид железа.

С 1 марта в Беларуси начнут действовать новые правила эксплуатации сточных вод. В документе определены основные требования к очищению вод, расписано, какими коагулянтами можно пользоваться, какие вещества способствуют химической очистке сточных вод. Новые правила запрещают сброс сточных вод в окружающую среду с нарушением данных норм. Но какая ответственность предусмотрена за нарушение этих правил – документ не сообщает.

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