Видеофакт: Русские оккупанты собирают своих убитых на поле боя

Видеофакт: Русские оккупанты собирают своих убитых на поле боя3
- 27.01.2023, 10:07
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Украинский беспилотник показал кадры разгрома врага на Донбассе.
Украинский беспилотник зафиксировал работу похоронной команды российских оккупантов, собирающей ликвидированных захватчиков на поле боя.
Видеозапись с БПЛА опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. На записи можно насчитать не менее двух десятков уничтоженных россиян.
«Тела российских солдат похоронная команда собирает после боя. Видео с украинского квадрокоптера. Донбасс, 2023», - пишет в комментарии Бутусов.