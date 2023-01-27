Видеофакт: Русские оккупанты собирают своих убитых на поле боя 3 27.01.2023, 10:07

8,046

Украинский беспилотник показал кадры разгрома врага на Донбассе.

Украинский беспилотник зафиксировал работу похоронной команды российских оккупантов, собирающей ликвидированных захватчиков на поле боя.

Видеозапись с БПЛА опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. На записи можно насчитать не менее двух десятков уничтоженных россиян.

«Тела российских солдат похоронная команда собирает после боя. Видео с украинского квадрокоптера. Донбасс, 2023», - пишет в комментарии Бутусов.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».