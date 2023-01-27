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Видеофакт: Русские оккупанты собирают своих убитых на поле боя

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  • 27.01.2023, 10:07
  • 8,046
Видеофакт: Русские оккупанты собирают своих убитых на поле боя

Украинский беспилотник показал кадры разгрома врага на Донбассе.

Украинский беспилотник зафиксировал работу похоронной команды российских оккупантов, собирающей ликвидированных захватчиков на поле боя.

Видеозапись с БПЛА опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. На записи можно насчитать не менее двух десятков уничтоженных россиян.

«Тела российских солдат похоронная команда собирает после боя. Видео с украинского квадрокоптера. Донбасс, 2023», - пишет в комментарии Бутусов.

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