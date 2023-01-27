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Путин прячет голову в песок

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  • Владислав Иноземцев
  • 27.01.2023, 10:17
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Путин прячет голову в песок
Владислав Иноземцев

Главная фобия Кремля становится реальностью.

Сообщение, что США и Германия одновременно решили поставить в Украину современные танки, вызвало массу рассуждений о том, смогут ли 14 или даже 31 современная машина изменить положение на фронте. На мой взгляд, однако, событие это должно трактоваться совершенно иначе.

Западные страны почти год воздерживались от направления в Украину вооружения такого типа. И случившееся является, прежде всего, знаком того, что все прежние табу пали. Следующими будут самолеты и ракеты большей дальности, полное подключение украинской армии к космическим разведданным и существенная ее «цифровизация». Да и к первым 45 танкам присоединятся сотни других, и очень скоро. По сути, война с НАТО, о которой мечтали кремлевские руководители, становится суровой реальностью.

Такие войны, замечу, уже велись на протяжении ХХ века, когда соперники выбирали какую-то точку своих «жизненных» (на деле – из пальца высосанных) интересов и отправляли туда войска якобы (или не совсем якобы) для помощи одной из сторон в гражданской войне. В обоих классических примерах такой борьбы – вьетнамском 1960–1970-х и афганском 1980-х годов – страна, вводившая свои войска, вчистую проигрывала «аборигенам», поддержанным ее соперником по главному геополитическому противостоянию.

Конечно, нынешних кремлевских руководителей это ничему не научило, но их противники все необходимые уроки вынесли. В лице ВСУ и народа Украины они получили решительных и бескомпромиссных комбатантов, которых нужно только суметь поддержать, а победа рано или поздно ими будет достигнута. Мы помним, какие последствия имели для США поражение во Вьетнаме и для СССР – поражение в Афганистане; поэтому Америка и Европа оказались в крайне выгодном положении, получив возможность перемолоть фиктивную российскую военную мощь чужими руками. Это, замечу, было излюбленной стратегией США в Первой и Второй мировой войнах – стратегией, доказавшей свою беспрецедентную эффективность.

Российское руководство, не просчитав последствий 24 февраля, совершило непростительную – но исправимую – ошибку: украинские власти в первые месяцы войны были готовы к переговорам, да и Запад действительно боялся излишней конфронтации. Сейчас ситуация изменилась, и можно сколь угодно долго рассуждать о переводимых почти на 12 «ядерных часах» – но страх перед Россией пропал. Каждый новый месяц и каждая новая неделя российской авантюры являются даже большей ошибкой, чем день ее начала, потому что тогда от войны можно было что-то выиграть, а сейчас – нет.

Нынешняя ситуация хотя и напоминает вьетнамскую и афганскую, на деле сильно от них отличается. В тех случаях речь шла о чуждых народах, судьбы которых агрессоров никак не касались. Сейчас ставки взвинчены до небес рассказами о близости россиян и украинцев и «объединении русского народа», не говоря о гротескном принятии оккупированных территорий в состав Российской Федерации. Сегодня войну можно либо действительно переломить, либо остановить – потому что тактика прятания головы в песок под рассуждения о том, что все идет по плану, заставляет задуматься о том, что этот план состоит в полном уничтожении России…

Владислав Иноземцев, Facebook

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