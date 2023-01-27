В лобовом столкновении под Новогрудком погибли два милиционера

В лобовом столкновении под Новогрудком погибли два милиционера12
- 27.01.2023, 10:23
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Служебный автомобиль Ленинского РОВД Гродно влетел на трассе в другую машину.
Двое сотрудников милиции погибли в аварии, которая произошла утром 27 января в Новогрудском районе, сообщили в пресс-службе МВД.
По данным ведомства, служебный автомобиль Ленинского РОВД Гродно столкнулся на трассе с другой легковушкой.
В результате ДТП погибли двое участковых инспекторов милиции.
На месте происшествия работает следственного-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.