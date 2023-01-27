закрыть
27 января 2023, пятница, 11:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые нашли вещество, продлевающее жизнь на десять процентов

  • 27.01.2023, 10:44
  • 3,220
Ученые нашли вещество, продлевающее жизнь на десять процентов

Соединение также улучшило координацию и силу испытуемых в пожилом возрасте.

Ученые из Оклендского университета нашли продлевающее жизнь вещество. Мыши, которые употребляли препарат, жили в среднем на десять процентов больше, чем их сородичи без манипуляций. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Aging.

В ходе эксперимента авторы изучили две группы подопытных мышей в среднем возрасте (около одного года). Первой вводили в рацион лекарство, над которым специалисты работают уже более 20 лет, – алпелисиб. Известно, что это соединение нацелено на PI 3-киназу, что может быть эффективно при лечении рака. Лабораторные животные из второй группы – контрольной – не подвергались никакому воздействию веществ и питались как обычно.

Длительный прием алпелисиба у здоровых мышей привел к увеличению продолжительности их жизни до трех лет, то есть примерно на десять процентов. Кроме того, у таких испытуемых наблюдались улучшения координации и силы в пожилом возрасте. Несмотря на впечатляющие результаты, исследователи пока осторожны в вопросе применения препарата для людей, поскольку у животных, получавших вещество, были и некоторые негативные признаки старения, например снижение костной массы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Высокие маки
Высокие маки Ирина Халип
«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип
Человек из железа
Человек из железа Наталья Радина
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников