Ученые нашли вещество, продлевающее жизнь на десять процентов 27.01.2023, 10:44

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Соединение также улучшило координацию и силу испытуемых в пожилом возрасте.

Ученые из Оклендского университета нашли продлевающее жизнь вещество. Мыши, которые употребляли препарат, жили в среднем на десять процентов больше, чем их сородичи без манипуляций. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Aging.

В ходе эксперимента авторы изучили две группы подопытных мышей в среднем возрасте (около одного года). Первой вводили в рацион лекарство, над которым специалисты работают уже более 20 лет, – алпелисиб. Известно, что это соединение нацелено на PI 3-киназу, что может быть эффективно при лечении рака. Лабораторные животные из второй группы – контрольной – не подвергались никакому воздействию веществ и питались как обычно.

Длительный прием алпелисиба у здоровых мышей привел к увеличению продолжительности их жизни до трех лет, то есть примерно на десять процентов. Кроме того, у таких испытуемых наблюдались улучшения координации и силы в пожилом возрасте. Несмотря на впечатляющие результаты, исследователи пока осторожны в вопросе применения препарата для людей, поскольку у животных, получавших вещество, были и некоторые негативные признаки старения, например снижение костной массы.

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