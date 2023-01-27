Военный аналитик: К 24 февраля Россия атакует из Беларуси 5 27.01.2023, 10:51

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Во вторжении могут участвовать до 10 тысяч белорусских военных.

Политический аналитик Александр Кочетков в комментарии сайту «Главред», рассказал, что может устроить Россия к годовщине полномасштабной войны в Украине и будет ли наступление с территории Беларуси.

– Ваш прогноз – что устроит Россия к годовщине масштабной войны? Каким может быть 24 февраля в этом году?

– Если у России останутся технологические возможности, то вблизи этой даты будет один из самых массовых ударов по Украине ракетами и беспилотниками. Это даже не обсуждается.

То ли до 24 февраля, то ли после – это будет зависеть от миллиона факторов, которые сейчас предусмотреть нельзя – Россия попытается пойти в масштабное наступление.

Совершенно очевидно, что среди прочего будет имитация наступления со стороны Беларуси. Там будет сформирован ударный кулак – около 20 тысяч военнослужащих, из которых будет 5-10 тысяч белорусов-контрактников.

Но наступления со стороны Беларуси в Украине ждут очень предметно, это уже не та ситуация, что год назад.

Из Беларуси в Киев ведет несколько дорог – они будут похожи на конвейер мясокомбината.

Впрочем, стопроцентно будет попытка наступлением со стороны Беларуси отвлечь наши силы.

Кроме того, совершенно точно будет попытка наступления и захвата Донецкой и Луганской областей, а также возвращения Херсона и продвижения в сторону Запорожья. Россия не надеются захватить Запорожье, потому что без него получается бред: РФ присоединила к себе Запорожскую область, а ее центр контролируется Украиной, что чересчур даже для России, иррациональной и абсурдной страны. Вот они и будут пытаться захватить Запорожье, чтобы можно было как-то объяснить эти идиотские изменения, внесенные в конституцию.

Все эти планы совершенно очевидны, причем настолько, что я об этом спокойно могу говорить в эфире. Соответственно, об этом прекрасно знают в Генштабе и объединенном командовании – и натовском, и штатовском, и европейском. Все к этому готовятся и прорабатывают операции.

Наши силы не должны менять стратегию, которая приносит успех. И, скорее всего, мы будем сдерживать попытки противника наступать, изматывать наступающие части, а потом нанесем серьезный контрудар по ряду направлений – и там, где держим оборону, и там, где нас враг не ждет. Впереди масштабный контрудар, в котором будут участвовать наши военные, обученные и вооруженные на территории наших союзников, экипированные и оснащенные бронетехникой, то есть будет все то, что в России называют «на нас наступает НАТО». Наши бойцы с натовскими вооружениями, на натовских автомобилях, да еще и козыряющие разными английскими словечками, которые они узнали, отучившись где-нибудь в Великобритании… В общем, после нашей контратаки у россиян будет четкое ощущение, что на них налетели десантники США. Так было в Харьковской области, в направлении Изюма и Купянска, это же ожидается и весной 2023 года.

Впрочем, война требует величайшего напряжения и, к сожалению, величайших жертв от Украины. Мы находимся на острие инструмента приведения мировой справедливости.

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