В Иране произошло нападение на посольство Азербайджана: есть погибший 27.01.2023, 10:59

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Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова.

Утром 27 января в Иране вооруженный человек напал на посольство Азербайджана. Нападавший убил начальника службы безопасности и ранил еще двух охранников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Азербайджана.

«Нападавший из автомата Калашникова уничтожил пост охраны и убил начальника службы безопасности. Также были ранены двое охранников посольства при попытке предотвратить нападение. Их состояние удовлетворительное», - говорится в сообщении.

В настоящее время ведется расследование этого вооруженного нападения.

Также известно, что правоохранители задержали одного из нападавших.

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