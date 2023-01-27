В Иране произошло нападение на посольство Азербайджана: есть погибший
- 27.01.2023, 10:59
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Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова.
Утром 27 января в Иране вооруженный человек напал на посольство Азербайджана. Нападавший убил начальника службы безопасности и ранил еще двух охранников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Азербайджана.
«Нападавший из автомата Калашникова уничтожил пост охраны и убил начальника службы безопасности. Также были ранены двое охранников посольства при попытке предотвратить нападение. Их состояние удовлетворительное», - говорится в сообщении.
В настоящее время ведется расследование этого вооруженного нападения.
Также известно, что правоохранители задержали одного из нападавших.